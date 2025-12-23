Sporting Cristal cerró la firma de futbolista uruguayo y lo aseguró para 2026: "Acuerdo..."

Sporting Cristal renueva sus ilusiones para el 2026, donde además de buscar el título de la Liga 1, también quiere llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Es por ello que su área deportiva viene trabajando en la llegada de refuerzos y también en mantener a sus principales figuras.

Por ejemplo, un elemento que no había renovado y en el año había sido titular indiscutible fue Leandro Sosa, futbolista uruguayo que tiene nacionalidad peruana y es polifuncional.

Recordemos que este jugador en las últimas campañas ha actuado de lateral derecho, pero su posición principal es la de volante. Según Denilson Barrenechea, ya se llegó a un acuerdo con el jugador para ampliar el vínculo por todo el 2026.

"Leandro Sosa llegó a un acuerdo para permanecer en Sporting Cristal. Las negociaciones se habían detenido antes del inicio de los playoffs, sin embargo hubo consenso para su permanencia y concretaron la operación en los últimos días", dijo el periodista en su cuenta de X.

Leandro Sosa con camiseta de Sporting Cristal.

El futbolista de 31 años ya no ocupa plaza de extranjero y juega en el cuadro celeste desde la temporada 2022, cuando llegó procedente de Ayacucho FC. Se espera que la próxima temporada muestre su mejor versión.

Leandro Sosa registró 34 partidos y sumó cinco goles. Además, también registró tres asistencias. En total llegó a acumular 447 minutos con camiseta celeste.

Leandro Sosa: valor en el mercado

De acuerdo a la última actualización de Transfermarkt, Leandro Sosa tiene un valor de 450 mil euros. Su cotización más alta fue en 2023, cuando llegó a estar tasado en 650 mil euros.