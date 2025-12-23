De Palmeiras a Sporting Cristal: ¿Quién es y cómo juega el último fichaje celeste?

Sporting Cristal está trabajando intensamente en el armado de su plantel 2026. El principal objetivo es ser campeón nacional de la Liga 1, ya sea en fútbol masculino como femenino. Hablando de esta segunda disciplina, la directiva rimense ha venido anunciando sorpresivos refuerzos provenientes del mercado brasileño.

Se trata de la futbolista Giovana Soares de nacionalidad brasileña. La jugadora de solo 23 años viene de jugar la última temporada en el AD Taubaté de su país; sin embargo, tiene un amplio recorrido. Antes había jugado en Uberlândia (2023) y Palmeiras (2021-2022).

"¡Bienvenida al Rímac, Giovana! La delantera brasileña Giovana Soares llega desde Brasil para reforzar a Sporting Cristal Femenino en la Temporada 2026. ¡Lista para asumir un nuevo desafío con la Celeste!", fue el mensaje de Sporting Cristal que publicó en sus redes sociales.

Por su parte, Soares también dejó sus primeras palabras a la hinchada celeste tras confirmarse su llegada al Rímac. "Estoy feliz de formar parte de Sporting Cristal. Es un honor vestir la camiseta de una gran potencia del fútbol peruano. Me entregaré por completo y representaré a este club de la mejor manera posible."

De esta manera, Giovana Soares se convierte en el quinto fichaje de Sporting Cristal. Antes fueron confirmadas Thayla Sousa (volante brasileña), Tamara Alves (centrodelantera brasileña) y finalmente Alessia Sanllehi, quien vuelve al club de tres temporadas.