¿Y Alianza Lima? Luis Advíncula tuvo contundente pronunciamiento sobre Sporting Cristal
El lateral peruano está resolviendo su futuro con Boca Juniors y hay un detalle que lo acerca a Sporting Cristal.
El tema de Luis Advíncula es algo que no se deja de tocar, menos en navidad. El lateral de la Selección Peruana no tiene seguro si seguirá en Boca Juniors para la temporada 2026. Para esto, Alianza Lima y Sporting Cristal se mostraron interesados en su fichaje. Ahora parece que el lateral se estaría inclinando por el 'equipo de sus amores'.
Luis Advíncula aprovechó su vacaciones en Perú para juntarse con Yoshimar Yotún, uno de sus mejores amigos y el capitán de Sporting CrIstal. Lo más probable es que hayan hablando del futuro del lateral y quizás hasta el mismo volante lo trató de convencer para que se ponga la celeste en 2026.
Luis Advíncula se lució al lado de Yoshimar Yotún
Lo del 'Rayo' no es del todo sencillo, pues Boca Juniors no quiere dejarlo ir y quedarse con las manos vacías. Como tiene contrato hasta 2026 buscarán venderlo. Quizás a un monto menor, pero igual considerable. Por ahora el lateral se tomará unos días para pasar en familia y luego habrá novedades.
Alianza Lima pensaba tener ventaja
Pasa que Sporting Cristal anunció el fichaje del argentino Juan Cruz González, futbolista que se desempeña como marcador derecho. Con este jugador se pensaba que los celestes se bajaban por la puja de Luis Advíncula y Alianza Lima tenía la oportunidad de firmarlo. Sin embargo, aún nada esta dicho.
Alianza Lima vs Sporting Cristal
Lo sorprendente de la próxima temporada en que ambos equipos se podrían enfrentar en la Copa Libertadores, precisamente en la FASE 2 de la fase previa. Si Alianza Lima derrota a 2 de Mayo de Paraguay en la FASE 1, tendrá que enfrentar a Sporting Cristal en un 'mata-mata' ida y vuelta para la clasificación a la FASE 3. 'Lucho' podría decir presente en este duelo, pero no se sabe aún con que camiseta.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90