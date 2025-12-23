La Selección Peruana cierra el 2025 en su peor lugar del Ranking FIFA de los últimos años

La Selección Peruana no logró el objetivo trazado desde hace algunos años: clasificar al Mundial del 2026. Al parecer la salida de Ricardo Gareca terminó perjudicando al equipo, porque ni con Juan Reynoso, Jorge Fossati y Óscar Ibáñez se encontró el rumbo. El equipo perdio gol, presencia y ganas de superarse. Esto se ha visto reflejado en el ranking mundial de la FIFA.

De estar en onceava posición en el 2017, año en el que clasificamos al Mundial Rusia 2018, a perder posición tras posición tras caer hasta la posición número 51 en 2025. Muchos culpan a Agustín Lozano, presidente de la FPF, de tomar malas decisiones que terminaron perjudicando a la selección. Recordemos que no se esforzó para mantener al 'Tigre' en el banquillo de la bicolor.

¿Qué pasará con Perú en 2026?

Hasta el momento el técnico de Perú es Manuel Barreto, pero aparentemente en enero estarían anunciando al nuevo DT y comando técnico encargado de regresar a la selección en una cita mundialista. Después se estarían concretando amistosos FIFA con rivales europeos que jugarán el próximo mundial. El objetivo es que la Selección Peruana pueda competir con selecciones de alto nivel.

Se viene cambio de sede en la Eliminatorias

Aunque no lo creas, se está viendo la posibilidad de que Perú inscriba a Puno y Cusco como sedes alternas para disputar las Eliminatorias. La idea es sacar ventaja deportiva jugando en la altura, al igual que Bolivia, y así tener más chances de clasificar al mundial.