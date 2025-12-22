¡Descartado! Jean Ferrari da rotunda respuesta al ser consultado por futuro DT de Perú: "Imposible"

La selección peruana afrontó su último partido del 2025 con una victoria de 2-0 sobre Bolivia. Gerardo Ameli fue el DT interino del elenco SAFAP para darle una alegría a los aficionados que se hicieron presente en Chincha. Sin embargo, ahora la Federación Peruana de Fútbol (FPF) trabaja en el estratega oficial para el plantel mayor que luchará partido a partido su clasificación al Mundial 2030.

Jean Ferrari descartó a DT para la selección peruana

Bajo esta premisa, uno de los que no calló ante la prensa local fue Jean Ferrari, director general de la FPF. Muy aparte de todo lo que manifestó anteriormente sobre el nuevo director técnico de la Bicolor, en esta ocasión fue rotundo al descartar a estratega para que vista el buzo del equipo mayor.

Y es que Ferrari no fichará a ningún director técnico europeo. Algunas informaciones indicaban que el DT provenía del 'Viejo Continente', pero el director general de la FPF afirmó tajantemente que es "imposible" la llegada de un entrenador de dicho continente. Eso sí, va a ser del exterior, pero de Sudamérica.

"¿Informaciones de que llega un técnico europeo? Técnico europeo, no. Imposible", respondió firmemente Jean Ferrari a la prensa local.

(VIDEO: Fútbol en América)

Jean Ferrari confiesa que el DT de Perú será extranjero

Días previos al partido amistoso entre Perú SAFAP vs Bolivia, Jean Ferrari reveló que están en la etapa de entrevistas para definir al nuevo DT de la Bicolor. Asegura que será extranjero y que en las próximas semanas puede haber novedades para la calma de la afición nacional.

"Estamos en una etapa de entrevistas. Ya tenemos designado unos nombres y he tenido la oportunidad de reunirme con alguno de ellos. Yo creo que estamos yendo por buen camino. Sí, hay alguno que ya sacó un poco de ventaja, pero bueno esto todavía no está definido. El técnico va a ser extranjero, no estoy evaluando un técnico local", manifestó.