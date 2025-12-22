0

¡Descartado! Jean Ferrari da rotunda respuesta al ser consultado por futuro DT de Perú: "Imposible"

Muchos nombres han sonado en el radar de la selección peruana para ser el futuro DT, pero Jean Ferrari no calló en lo absoluto al descartar públicamente a estratega.

Diego Medina
Jean Ferrari se pronunció sobre el futuro DT de la selección peruana.
Jean Ferrari se pronunció sobre el futuro DT de la selección peruana. | Foto: Entre Bolas
COMPARTIR

La selección peruana afrontó su último partido del 2025 con una victoria de 2-0 sobre Bolivia. Gerardo Ameli fue el DT interino del elenco SAFAP para darle una alegría a los aficionados que se hicieron presente en Chincha. Sin embargo, ahora la Federación Peruana de Fútbol (FPF) trabaja en el estratega oficial para el plantel mayor que luchará partido a partido su clasificación al Mundial 2030.

Perú vs Bolivia chocaron por amistoso internacional.

PUEDES VER: Perú cerró el 2025 con victoria tras ganar 2-0 a Bolivia en amistoso internacional

Jean Ferrari descartó a DT para la selección peruana

Bajo esta premisa, uno de los que no calló ante la prensa local fue Jean Ferrari, director general de la FPF. Muy aparte de todo lo que manifestó anteriormente sobre el nuevo director técnico de la Bicolor, en esta ocasión fue rotundo al descartar a estratega para que vista el buzo del equipo mayor.

Y es que Ferrari no fichará a ningún director técnico europeo. Algunas informaciones indicaban que el DT provenía del 'Viejo Continente', pero el director general de la FPF afirmó tajantemente que es "imposible" la llegada de un entrenador de dicho continente. Eso sí, va a ser del exterior, pero de Sudamérica.

"¿Informaciones de que llega un técnico europeo? Técnico europeo, no. Imposible", respondió firmemente Jean Ferrari a la prensa local.

(VIDEO: Fútbol en América)

Jean Ferrari confiesa que el DT de Perú será extranjero

Días previos al partido amistoso entre Perú SAFAP vs Bolivia, Jean Ferrari reveló que están en la etapa de entrevistas para definir al nuevo DT de la Bicolor. Asegura que será extranjero y que en las próximas semanas puede haber novedades para la calma de la afición nacional.

"Estamos en una etapa de entrevistas. Ya tenemos designado unos nombres y he tenido la oportunidad de reunirme con alguno de ellos. Yo creo que estamos yendo por buen camino. Sí, hay alguno que ya sacó un poco de ventaja, pero bueno esto todavía no está definido. El técnico va a ser extranjero, no estoy evaluando un técnico local", manifestó.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. Prensa ecuatoriana no se midió y lanzó firme opinión tras llegada de Rabanal a la U: "Perder el..."

  2. Fernando Pacheco, ex Sporting Cristal, remece el mercado y se acerca a club campeón de Liga 1

  3. ¡Golpe en el mercado! Facundo Callejo cerca de firmar por club grande de Liga 1 2026: "Se va"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano