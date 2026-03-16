Jairo Vélez rompió su silencio y reveló si ama a Perú tras ser convocado a la selección: "Un..."

Jairo Vélez fue una de las novedades en la convocatoria de Mano Menezes en la selección peruana. Tras enterarse de su llamado, ahora fue consultado directamente sobre qué significa estar en la lista de jugadores que representarán a Perú en los amistosos contra Senegal y Honduras.

Jairo Vélez reveló si ama a Perú tras ser convocado a la selección peruana

En la conversación con el programa 'PBO Campeonísimo', Vélez fue consultado sobre diversos temas relacionados con su convocatoria a la selección peruana por Menezes.

Una de las preguntas directas al futbolista nacido en Ecuador fue cómo se siente al ser el primer jugador convocado con doble nacionalidad ecuatoriana y peruana.

Ante eso, Jairo Vélez reveló que siente un gran cariño por Perú y que no solo él experimenta ese sentimiento, ya que toda su familia se considera parte de la cultura peruana.

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"Yo llevo mucho tiempo en Perú, siento un cariño especial por este país. Prácticamente, nos consideramos parte de la familia peruana", reveló.

Jairo Vélez en el fútbol peruano

La historia de Jairo Vélez en el Perú comenzó en 2017 cuando el Club Universidad San Martín fichó a un futbolista con proyección procedente de Vélez Sarsfield. Tras una temporada, disputó 41 partidos en los que anotó 7 goles.

Sin embargo, un año después fue fichado por Atlante de México y tuvo que dejar suelo peruano. No obstante, en 2020, Club Universidad César Vallejo decidió comprar el pase de Vélez desde Cafetaleros, un equipo de segunda división del fútbol mexicano.

Luego de demostrar un excelente rendimiento en el equipo trujillano, donde anotó 37 goles en 153 encuentros durante 5 años, Universitario de Deportes se fijó en el volante ofensivo y concretó su préstamo en 2025.

Jairo Vélez disputó 37 partidos y anotó 3 goles con el elenco crema, siendo una pieza de recambio para Jorge Fossati. Sin embargo, tras no lograr un acuerdo entre el dueño del pase, César Vallejo, y Universitario, el futbolista decidió fichar por Alianza Lima.

En la actualidad (2026), Vélez ya ha disputado 9 partidos oficiales con la camiseta blanquiazul y, debido a su buen rendimiento, ha conseguido ser convocado a la selección peruana y ser una pieza clave del equipo íntimo dirigido por Pablo Guede.