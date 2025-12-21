¡Sorpresa! Perú jugará en Puno las próximas Eliminatorias en busca de la clasificación al Mundial

Novedades a puertas de cerrar el año 2025 en la selección peruana. Y es que ahora desde la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ha comenzado a avanzar en la presentación de tres sedes para afrontar las siguientes Eliminatorias rumbo al Mundial 2030. Como sorpresa para los hinchas, uno de los estadios será en la altura de Puno.

Perú jugará en Puno las Eliminatorias 2030

Según pudo informar el periodista Jampool Cuadros, durante la transmisión del partido entre Perú vs Bolivia, la FPF inscribirá tres sedes para que la Bicolor tenga alternativas de cara a los partidos oficiales de Eliminatorias. Muy aparte del Estadio Nacional de Lima como recinto deportivo principal, la segunda concierne a la región Puno y como tercera en Cusco.

La idea es que la selección peruana tenga una ventaja ante las poderosas escuadras de Sudamérica como Colombia, Argentina, Uruguay y Brasil. Puno tiene una altura sobre los 3000 m.s.n.m., por lo que sería un punto a favor del plantel mayor para conseguir su objetivo de clasificar a la Copa del Mundo.

"Perú va a inscribir hasta tres sedes (para las próximas Eliminatorias), uno de ellos será Puno. La Federación tiene la intención evidentemente poner como primera sede a Lima, pero como segunda sede a Puno para poder llevar a selecciones como Colombia, Argentina, Uruguay y Brasil. En Lima recibirán a las demás selecciones. La idea es poder sacar ventaja de la altura y como tercera sede sería Cusco", informó el periodista Jampool Cuadros durante la transmisión del Perú vs Bolivia.

¿Qué estadio usará la selección peruana en Puno?

De momento, no hay estadio confirmado por parte de la FPF para los partidos de la selección peruana en las Eliminatorias. De hecho, el ente deportivo nacional espera las aprobaciones de la FIFA para que Puno sea una alternativa en las siguientes clasificatorias. No obstante, una de las grandes chances apunta al Estadio Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca, sede en el que Deportivo Binacional fue local para la Liga 1 sobre los 3825 m.s.n.m.

Estadio Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca se ubica en Puno. Foto: Deportivo Binacional.

Sedes de Perú para las Eliminatorias 2030

A falta de oficialización y aprobación de los entes deportivos internacionales, la selección peruana tendrá estas tres sedes para las siguientes Eliminatorias 2030: