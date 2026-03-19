Sinuano Día de HOY, jueves 19 de marzo EN VIVO: sigue los resultados y números ganadores del último sorteo

El Sinuano Día de este jueves 19 de marzo regresa con un nuevo sorteo, que comenzará a las 2.30 p. m., ¿ya compró su boleto ganador? En esta nota podrá acceder a toda la información del reciente juego para que aumente sus posibilidades de ganar. Sepa a qué hora juega, estadísticas y más.

Sinuano Día y Noche resultados en vivo de HOY, jueves 19 de marzo 2026 09:27 Bienvenidos Este jueves 19 de marzo, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

El sorteo Sinuano Día y Noche se juega todos los días en dos horarios distintos. El Sinuano Día se realiza generalmente a las 2.30 p. m. (hora de Colombia). Por su parte, el Sinuano Noche se celebra a las 10.30 p. m. de lunes a sábado, y los domingos y días festivos cambia a las 8.30 p. m.

El sorteo Sinuano se realiza todos los días, a las 2:30 y 10:30 p. m.

Estadística del Sinuano Día y Noche

Según datos recopilados, algunos de los números más frecuentes en los sorteos del Sinuano son el 2, 8, 9 y 1, que han aparecido repetidamente en muchos resultados registrados en los últimos años. En análisis más detallados por posición, se reporta que el 7 y 9 han salido con alta frecuencia en la primera posición en varios sorteos.

Sinuano Día y Noche: ¿Cómo reclamar los premios?

Los participantes del chance Sinuano Día y Noche pueden reclamar sus premios presentando el billete ganador en buen estado, en una de las agencias oficiales de la Lotería de Colombia a nivel nacional.