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Sinuano Día de HOY, jueves 19 de marzo EN VIVO: sigue los resultados y números ganadores del último sorteo

El Sinuano Día de hoy emociona a miles de participantes quienes quieren saber a qué hora juega, sus estadísticas y más. AQUÍ podrás revisar toda la información.

Angie De La Cruz
Revisa los resultados EN VIVO del sorteo Sinuano Día y Noche del jueves 19 de marzo.
Revisa los resultados EN VIVO del sorteo Sinuano Día y Noche del jueves 19 de marzo. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
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El Sinuano Día de este jueves 19 de marzo regresa con un nuevo sorteo, que comenzará a las 2.30 p. m., ¿ya compró su boleto ganador? En esta nota podrá acceder a toda la información del reciente juego para que aumente sus posibilidades de ganar. Sepa a qué hora juega, estadísticas y más.

Revisa los resultados del Sinuano Día y Noche de HOY, miércoles 18 de marzo de 2026.

PUEDES VER: Sinuano Día y Noche miércoles 18 de marzo: qué jugó y resultados del último sorteo

Sinuano Día y Noche resultados en vivo de HOY, jueves 19 de marzo 2026

09:27
19/3/2026

Bienvenidos

Este jueves 19 de marzo, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

El sorteo Sinuano Día y Noche se juega todos los días en dos horarios distintos. El Sinuano Día se realiza generalmente a las 2.30 p. m. (hora de Colombia). Por su parte, el Sinuano Noche se celebra a las 10.30 p. m. de lunes a sábado, y los domingos y días festivos cambia a las 8.30 p. m.

sorteo Sinuano

El sorteo Sinuano se realiza todos los días, a las 2:30 y 10:30 p. m.

Estadística del Sinuano Día y Noche

Según datos recopilados, algunos de los números más frecuentes en los sorteos del Sinuano son el 2, 8, 9 y 1, que han aparecido repetidamente en muchos resultados registrados en los últimos años. En análisis más detallados por posición, se reporta que el 7 y 9 han salido con alta frecuencia en la primera posición en varios sorteos.

Sinuano Día y Noche: ¿Cómo reclamar los premios?

Los participantes del chance Sinuano Día y Noche pueden reclamar sus premios presentando el billete ganador en buen estado, en una de las agencias oficiales de la Lotería de Colombia a nivel nacional.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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