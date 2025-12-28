Sporting Cristal se interesó en su fichaje, y ahora club rival de la Liga 1 lo oficializa: "Juntos"
Sporting Cristal buscó reforzar la volante del equipo con este talentoso futbolista, y ahora sorprendió a todos luego de que un inédito elenco lo anunció para el 2026.
Sporting Cristal tuvo en carpeta a un habilidoso jugador con paso por la selección peruana de cara a la temporada 2026. Sin embargo, en vista de que había despertado el interés de otro club de la Liga 1, ahora su actual escuadra confirmó su permanencia en sus redes sociales.
Sporting Cristal lo quiso para el 2026 y ahora club rival lo anuncia oficialmente
Edu Villar estuvo en órbita del conjunto cervecero y Melgar, según anunció el periodista Gustavo Peralta en sus redes sociales. No obstante, previo al arranque de la pretemporada el elenco huancaíno decidió hacer oficial su firma de contrato por todo el 2026. De esta manera, el equipo de Richard Pellejero define la permanencia de su joven figura.
"Renovado. Edu Villar seguirá defendiendo nuestros colores este 2026, reafirmando su compromiso con el Rojo Matador. ¡A seguir construyendo juntos!", indicó el cuadro de altura en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.
Edu Villar aseguró su permanencia en Sport Huancayo el 2026
Este 2025, Edu Villar de 21 años, alternó en la Liga 1 y Liga 3, donde últimamente se proclamó como campeón tras una destacada campaña. Afrontó un total de 31 compromisos en ambos torneos, de los cuales pudo convertir 2 goles, brindar 2 asistencias y sumar un aproximado de 2,231 minutos.
Valor en el mercado de Edu Villar
Según Transfermarkt, portal especializado en la venta de futbolistas en todo el mundo, el pivote peruano se encuentra tasado en 350 mil euros en el mercado de pases. Dicho valor es el más alto que presenta en su corta carrera profesional.
