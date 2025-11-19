Tiene 21 años, fue convocado por Ibáñez a la selección y ahora despertó el interés de Cristal

Estamos a poco de terminar el Torneo Clausura 2025 de la Liga 1, pero la mayoría de clubes ya se enfoca en reforzar su plantel para la próxima temporada. Recientemente se conoció que un habilidoso futbolista de Sport Huancayo se encuentra en carpeta de Sporting Cristal y otro importante elenco nacional que quiere armar un amplio plantel con el objetivo de luchar por el título.

Según la información que brindó el periodista Gustavo Peralta en sus redes sociales, Edu Villar, una de las grandes apuestas del 'Rojo' Matador permanece en órbita de los celestes y también de Melgar de Arequipa. ¿Dejará la ciudad incontrastable?

"Edu Villar (21 años) con contrato vigente en Sport Huancayo hasta el 2027 interesa en Sporting Cristal y Melgar. El cuadro arequipeño ha mostrado mucha más intención en ficharlo. El volante tuvo un gran año con el 'Rojo Matador' e incluso siendo sparring en la selección", indicó el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Edu Villar en la mira de Sporting Cristal y Melgar para la temporada 2026

Hay que recordar que Villar viene sumando minutos con Sport Huancayo a lo largo de la temporada 2025 donde registra una anotación frente a Cienciano del Cusco por la jornada 10 del Torneo Clausura. Además oficialmente lleva 26 compromisos en su cuenta personal.

Por otro lado, el pivote nacional acaba de ser campeón de la Liga 3 con Sport Huancayo, torneo en el que también fue protagonista. Según las estadísticas, el futbolista disputó 4 encuentros, entre la etapa regular y los Playoffs, asimismo, marcó un tanto.

Edu Villar fue convocado como sparring por Óscar Ibáñez a la selección peruana

Al igual que D'Alessandro Montenegro de ADT, Edu Villar recibió el llamado del extécnico de la selección peruana Óscar Ibáñez en marzo de este año, de cara a los partidos contra Bolivia y Venezuela por las Eliminatorias 2026. El futbolista perteneció a la lista de sparrings de la 'Blanquirroja' en vista de su destacado nivel con el 'Rojo Matador'.