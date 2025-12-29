Zambrano perdió apuesta de 100 mil soles contra reconocido streamer en fútbol 7: "Fue un..."
Carlos Zambrano anotó, pero no pudo evitar la derrota de su equipo. El defensor de Alianza Lima perdió apuesta de 100 mil soles contra el streamer 'Ninhoviejo'.
Carlos Zambrano está disfrutando los últimos días de sus vacaciones, recargando energías para iniciar la pretemporada con Alianza Lima. El 'León' decidió compartir un agradable momento con sus seguidores y se enfrentó al reconocido streamer 'Ninhoviejo' en Fútbol 7.
PUEDES VER: Universitario de Deportes confirmó el regreso de Diego Romero con emotivo video: "Su casa"
El partido amistoso se realizó en San Miguel y tanto como Zambrano y el reconocido streamer decidieron apostar 100 mil soles. El equipo del defensor de Alianza Lima cayó 2-1.
Zambrano pudo anotar en los últimos minutos del partido, pero el tiempo le quedó corto para lograr el empate. Tras finalizar el compromiso, el central de la selección peruana agradeció al 'Ninhoviejo' por la invitación.
"Fuera del gol, creo que fue un lindo partido porque se tornó complicado contra un gran rival, pero bueno, esto es fútbol. Era para jugar media hora más, quedaron las ganas pero ya está. Esperemos (que haya una revancha). Agradecido por la invitación y el ritmo, así que a disfrutar ahora", señaló.
Carlos Zambrano y su contrato con Alianza Lima
Según Transfermarkt, el contrato de Carlos Zambrano con Alianza Lima es hasta finales del 2026. El central será uno de los referentes del cuadro blanquiazul.
El valor de Zambrano es de 200 mil euros. Sin embargo, en el 2014 alcanzó el precio de 8 millones de euros.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90