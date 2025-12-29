Zambrano perdió apuesta de 100 mil soles contra reconocido streamer en fútbol 7: "Fue un..."

Carlos Zambrano está disfrutando los últimos días de sus vacaciones, recargando energías para iniciar la pretemporada con Alianza Lima. El 'León' decidió compartir un agradable momento con sus seguidores y se enfrentó al reconocido streamer 'Ninhoviejo' en Fútbol 7.

El partido amistoso se realizó en San Miguel y tanto como Zambrano y el reconocido streamer decidieron apostar 100 mil soles. El equipo del defensor de Alianza Lima cayó 2-1.

Zambrano pudo anotar en los últimos minutos del partido, pero el tiempo le quedó corto para lograr el empate. Tras finalizar el compromiso, el central de la selección peruana agradeció al 'Ninhoviejo' por la invitación.

"Fuera del gol, creo que fue un lindo partido porque se tornó complicado contra un gran rival, pero bueno, esto es fútbol. Era para jugar media hora más, quedaron las ganas pero ya está. Esperemos (que haya una revancha). Agradecido por la invitación y el ritmo, así que a disfrutar ahora", señaló.

Carlos Zambrano y su contrato con Alianza Lima

Según Transfermarkt, el contrato de Carlos Zambrano con Alianza Lima es hasta finales del 2026. El central será uno de los referentes del cuadro blanquiazul.

El valor de Zambrano es de 200 mil euros. Sin embargo, en el 2014 alcanzó el precio de 8 millones de euros.