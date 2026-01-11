0

¿Rival de Alianza? Guillermo Enrique a detalles de ser flamante fichaje de histórico equipo

Alianza Lima dejó ir hace poco a Guillermo Enrique, y ahora el lateral derecho argentino está cerca de fichar por un nuevo club.

El mercado de fichajes en Alianza Lima ha servido para contratar muchos futbolistas de cara a la temporada 2026, pero también para desvincularse de aquellos que no rindieron como se esperaba la campaña pasada. En ese sentido, los blanquiazules dejaron ir a Guillermo Enrique tras decidir no renovar su préstamo, y ahora el lateral derecho está a punto de firmar por un histórico club.

Según el periodista Germán García Grova, dentro de poco el argentino estampará su firma en un nuevo elenco y es simplemente cuestión de detalles para que se concrete. Eso sí, los íntimos deben estar tranquilos debido a que no lo enfrentarán en ningún momento del año, ya que no seguirá en la Liga 1 sino que volverá a su país natal para disputar la Liga Profesional.

El club en cuestión es Aldosivi, escuadra que terminó la temporada pasada en la antepenúltima casilla de la tabla anual y se salvó por poco del descenso. Ahora, el ex Alianza Lima tendrá un nuevo reto en Argentina y será de esta forma el cuarto conjunto en el que esté a lo largo de toda su carrera como futbolista profesional.

Alianza Lima

Guillermo Enrique estuvo todo un año en Alianza Lima.

Recordemos que el pase de Guillermo Enrique le pertenecía a Gimnasia y Esgrima de La Plata, por lo que los de Matute debían negociar con el 'Lobo' si es que querían ficharlo definitivamente. Sin embargo, a Aldosivi llegó como agente libre debido a que su contrato culminó precisamente el 31 de diciembre del 2025.

Números de Guillermo Enrique en Alianza Lima

Entre Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Torneo Apertura, Torneo Clausura, y playoffs de la Liga 1 de Perú, Guillermo Enrique llegó a disputar un total de 38 partidos durante su estadía en Alianza Lima. En ese lapso llegó a anotar 1 gol en el campeonato peruano y mismo número de asistencias pero en la Copa Libertadores.

