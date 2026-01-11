DT de 2 de Mayo dio fuerte comentario sobre figura de Alianza Lima: "¿Por qué asustarnos?"

Alianza Lima se prepara para medirse ante 2 de Mayo en la primera fase de la Copa Libertadores 2026. Es por eso que, en medio de su pretemporada en la Serie Río de La Plata, el técnico de su rival paraguayo, Eduardo Ledesma, salió al frente para dejar en claro que sus jugadores no deben tener temor al enfrentar a un goleador como Paolo Guerrero.

DT de 2 de Mayo, Eduardo Ledesma, dio fuerte comentario sobre destacada figura de Alianza Lima

Ledesma, quien actualmente se encarga de la dirección técnica de 2 de Mayo, fue entrevistado por el medio ABC de Paraguay, donde le hicieron hincapié en los grandes fichajes que está realizando Alianza, su rival en la Libertadores 2026.

Además, le consultaron sobre los grandes jugadores que pertenecen al equipo íntimo, entre ellos Paolo Guerrero, y cómo lo tomarán de cara al partido que está pactado para jugarse en febrero.

Video: ABC

Para Eduardo Ledesma, enfrentar a Guerrero no debe ser algo del otro mundo para sus jugadores del 2 de Mayo, ya que en la liga local también se enfrentan a delanteros históricos de gran jerarquía como Tacuara Cardozo o Roque Santa Cruz.

"Yo entiendo la jerarquía de Guerrero, de Advíncula, de Zambrano, de Viscarra que está en Bolivia. Entiendo todo eso y es normal, más porque se juega en la Copa Libertadores. Obviamente, ellos tienen un presupuesto más alto, pero si vas a jugar la Copa Libertadores o Sudamericana contra un equipo de mucho renombre y sientes que no vas a ganar, es mejor no participar. Como había dicho después del sorteo, nosotros también en el torneo local enfrentamos a 'Tacuara' Cardozo o Roque Santa Cruz. Entonces, ¿por qué asustarnos de Paolo Guerrero? Será de mucha jerarquía, pero creo que ya tiene su edad. Obvio que no hay que descuidarlo, pero ¿por qué asustarnos?", manifestó el estratega.

Las palabras del entrenador del Club 2 de Mayo reflejan gran valentía y respeto al hablar de Paolo Guerrero, considerándolo una figura excepcional dentro del plantel de Alianza Lima. Sin embargo, opina que sus jugadores no deben temer enfrentarlo.

Alianza Lima vs 2 de Mayo por Copa Libertadores

Alianza Lima enfrentará a 2 de Mayo en la primera fase de la Copa Libertadores 2026, donde sostendrá dos encuentros de ida y vuelta. Estos partidos están programados para jugarse el 4 de febrero en territorio paraguayo, en un estadio aún por confirmarse, mientras que el duelo de vuelta se llevará a cabo en el Estadio Alejandro Villanueva el 11 de febrero de 2026.