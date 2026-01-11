¿Cuántas veces jugarán Alianza Lima y Universitario en altura durante el Torneo Apertura?

La Liga 1 2026 emitió su fixture para el Torneo Apertura y Torneo Clausura, con todos los partidos que afrontarán los clubes nacionales. En ese sentido, los hinchas tienen curiosidad por saber cuántas veces saldrán a la altura sus equipos, por lo que aquí te contamos el número de oportunidades que les corresponde a Alianza Lima y Universitario de Deportes.

Como sabemos, normalmente a los equipos del llano se les complica ir a ciudades sobre el nivel del mar, sobre todo cuando la altitud es demasiada. Por ello, es importante que los equipos como blanquiazules y cremas, que luchan por el título cada año, consigan buenos resultados en estas visitas porque normalmente uno de los dos deja escapar puntos.

Partidos de Universitario en la altura en el Torneo Apertura 2026

Universitario tiene un total de 5 visitas a la altura en el Torneo Apertura 2026, aunque esto no es oficial debido a que el año pasado algunos clubes de altura cambiaron su localía contra los equipos grandes y terminaron jugando en el llano. Lo cierto es que según el fixture de la Liga 1 2026 estos son los duelos de la 'U' a elevados metros sobre el nivel del mar en la primera parte del año.

Fecha 2: Cusco FC vs. Universitario (Cusco)

(Cusco) Fecha 6: Los Chankas vs. Universitario (Andahuaylas)

Fecha 8: Comerciantes Unidos vs. Universitario (Cutervo)

Fecha 11: Melgar vs. Universitario (Arequipa)

Fecha 16: CD Moquegua vs. Universitario (Moquegua)

Partidos de Alianza Lima en la altura en el Torneo Apertura 2026

Por su parte, Alianza Lima tendrá un total de 6 partidos en la altura a lo largo del Torneo Apertura 2026. Es decir, tiene únicamente un duelo más que la 'U' en estas condiciones complicadas para los clubes del llano. Aunque para el Torneo Clausura tendrá menos que su máximo rival, ya que se invertirán los papeles.