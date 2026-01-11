Ex Alianza Lima da la sorpresa y luce camiseta de Sporting Cristal en la pretemporada 2026: "Vamos"

Sporting Cristal afrontó su primer partido amistoso de pretemporada ante CD Moquegua en La Florida. El duelo se jugó a puertas cerradas con un marcador favorable para los celestes por 3-2. En medio de estos cotejos que se disputaron en el Rímac, un ex Alianza Lima se lució con camiseta 'rimense' que ha desatado la sorpresa en los aficionados.

Ex Alianza Lima luce camiseta de Sporting Cristal

Se trata de Catriel Cabellos, mediocampista que tuvo pasado en Alianza Lima durante la temporada 2024. Pese a los números que tuvo con los blanquiazules, finalmente el jugador que también estuvo en Racing optó por aceptar la oferta de Sporting Cristal al tener un proyecto a largo plazo desde el 2025.

Pese a que salieron muchos rumores sobre su posible cesión a otro elenco de la Liga 1 en este 2026, finalmente formó parte de la pretemporada celeste, y sumó minutos con camiseta celeste en el primer amistoso al mando de Paulo Autuori.

Justamente, Catriel Cabellos sorprendió en redes sociales al compartir una postal de lo que fue el duelo de preparación ante CD Moquegua en la Florida. El volante dejó un emotivo mensaje que denota su emoción por ser considerado en el primer equipo 'rimense', por lo que hay expectativas de su rendimiento para el 2026.

"Vamos con Dios", expresó Catriel Cabellos mediante una storie de Instagram para sus miles de seguidores. El volante tuvo minutos en el choque amistoso y ahora aguarda la evaluación de Paulo Autuori de cara a los siguientes compromisos en la pretemporada.

Catriel Cabellos sumó minutos en amistoso de Sporting Cristal ante CD Moquegua.

¿Cuándo termina el contrato de Catriel Cabellos con Sporting Cristal?

Catriel Cabellos tiene contrato con Sporting Cristal hasta diciembre del 2028. Aún le restan muchas temporadas al volante de 21 años, quien espera consolidarse en el once celeste para tener una proyección al exterior conforme pasen los años.