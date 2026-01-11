¿Renato Solís no va más en Sporting Cristal para el 2026? La verdad sobre su ausencia

Sporting Cristal es uno de los clubes que viene sorprendiendo en este mercado de pases de cara al inicio de la Liga 1 2026. No solo impactó con tres incorporaciones del exterior, sino que confirmó salidas de varios futbolistas en lo que fue su plan de reestructuración para obtener el título nacional. Justamente, uno de los nombres que ha sonado en las ultimas horas es el de Renato Solís, quien sorpresivamente quedó fuera de la postal de arqueros en tienda celeste.

A través de la cuenta de Instagram de Sporting Cristal, se publicó una fotografía de los porteros del club durante la pretemporada 2026. Sin embargo, el gran ausente fue Renato Solís al no figurar entre cuatro guardametas de la institución 'bajopontina'.

¿Renato Solís no va más en Sporting Cristal?

Resulta, que Renato Solís se encuentra lesionado en medio de la pretemporada 2026, por lo que no estuvo en dicho día de entrenamiento bajo la dirección de Paulo Autuori. Dado este panorama, se aguarda que el portero de 27 años se recupere cuanto antes, sabiendo que en cuestión de semanas inicia la Liga 1 y se necesita a todos los futbolistas en óptimas condiciones.

"Renato Solís se encuentra lesionado por eso es que no se le ve en la foto de la pretemporada con Sporting Cristal", informó el periodista Cristhian Fanárraga en su cuenta oficial de 'X'.

Como se aprecia en la postal inferior, los únicos arqueros que figuran en el plantel de Sporting Cristal son Tomás Dulanto (Cat. 2008), Diego Enríquez, César Bautista (Cat. 2007) y Manuel Galoc (Cat. 2007). Por su parte, Renato Solís se encuentra en trabajos de recuperación en busca de volver a estar a la par de sus compañeros.

Renato Solís sigue con contrato vigente en Sporting Cristal. Foto: Instagram Sporting Cristal.

¿Cuándo termina el contrato de Renato Solís con Sporting Cristal?

Renato Solís tiene contrato con Sporting Cristal hasta fines de diciembre del 2026. Es la última temporada que le queda al portero en la institución celeste, si es que la directiva no le ofrece una renovación para que siga vinculado por más años. Dependerá del mismo portero en trabajar semana a semana en busca de su continuidad.