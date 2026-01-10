Luis Advíncula reveló por qué fichó por Alianza Lima y no Sporting Cristal: "Un sueño"

¡Confirmado! Finalmente Luis Advíncula reveló el motivo por el cual decidió firmar por Alianza Lima en lugar de volver a Sporting Cristal luego de marcharse de Boca Juniors. Como sabemos, los celestes también quisieron contratar al 'Rayo', pero para tristeza de su hinchada ya se encuentra haciendo pretemporada en Uruguay con los blanquiazules.

Luego de haberse desvinculado del 'Xeneize', el lateral de la selección peruana optó por firmar contrato con los íntimos y dejó indignada a la afición del Rímac, ya que en muchas ocasiones el futbolista indicó que Cristal era su casa y que se sentía eternamente agradecido por todo lo que hizo el club cuando él era muy joven. Lo cierto es que, tras su fichaje, al mundialista le consultaron por qué se fue a Matute.

"¿Por qué Alianza Lima? Me hicieron sentir bien desde el minuto uno. Vengo a cumplir un sueño familiar", precisó Luis Advíncula, revelando que en La Victoria le han brindado todas las atenciones necesarias y dejando así en claro que no se arrepiente de haber firmado por un club diferente a Sporting Cristal. Recordemos que fue campeón con los celestes de la Liga 1 2012 y 2014.

Así presentó Alianza Lima a Luis Advíncula.

Boca Juniors le puso condición a Luis Advíncula para dejarlo libre

El periodista argentino Flavio Azzaro confesó que Boca Juniors dejó ir libre a Luis Advíncula, es decir sin pagar un solo dólar, con una condición. Esa es que durante todo el 2026 el lateral nacional únicamente juegue en un equipo de Perú, ya que su retorno se dio por una emergencia familiar. Por ello, el 'Rayo' llegó como agente libre a Alianza Lima.

Es decir, si el defensor hace una gran mitad de temporada y decide firmar en julio por un club del extranjero, ya sea de Brasil, Estados Unidos o Europa, inmediatamente deberá pagarle la cláusula de rescisión al 'Xeneize' por haber incumplido con lo indicado. Eso sí, puede marcharse a Sporting Cristal o algún elenco de la Liga 1 sin problema alguno, ya que seguirá en territorio peruano.