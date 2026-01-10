André Carrillo reveló el mayor secreto de Advíncula tras su firma con Alianza Lima: "Tu sueño..."

El tema de la semana es sin duda alguna el fichaje de Luis Advíncula por Alianza Lima. El club blanquiazul dio el golpe en el mercado tras presentar al ex Boca Juniors con miras a la temporada 2026. Después de varios días de que ya se había filtrado la información, finamelmente el club hizo la confirmación y los mensajes no tardadaron en llegar.

Figuras relacionadas con Alianza Lima como Jefferson Farfán, Maeva Orle, Clariveth Yllescas, entre otras, festajaron la contratación del 'Rayo'. Aún así, la que más destacó fue la de André Carrillo. El jugador de Corinthians hizo tremenda revelación a través de su cuenta de Instagram.

Con el comentario: "Tu sueño hecho realidad", André Carrillo nuevamente confirma lo que muchos ya venían hablando. A pesar del cariño de Luis Advíncula por Sporting Cristal, parece que su deseo ya venía desde que era un niño y era jugar en Alianza Lima. Ahora lo veremos con la blanquiazules, por lo menos hasta 2028.

André Carrillo felicitó a Luis Advíncula vía IG

¿Advíncula jugará en Sporting Cristal?

Después de su polémico fichaje, todo hace indicar que el jugador tendría nulas chances de volver a vestir la camiseta de Sporting Cristal. Los hinchas ya no lo quieren y acaba de firmar un contrato 'largo' con Alianza Lima. Lo más probable es que termine retirándose en Matute.

¿Cuándo debutará Advíncula en Alianza Lima?

El futbolista pasó las pruebas médicas y partió rumbo a Uruguay para sumarse al resto del plantel de Alianza Lima. Si bien se perderá el partido ante Independiente, podría estar presente para el partido ante Unión Santa Fe o Colo Colo. Veremos si Pablo Guede considera a Luis Advíncula y así pueda sumar minutos.