Alianza Lima presentó su lista de dorsales 2026: Peña hereda la ‘10’ y hay cambios clave

Alianza Lima hará su primera presentación del año ante Independiente de Argentina por la Serie Río de la Plata. Horas antes del partido, el club blanquiazul sorprendió al oficializar los dorsales de los jugadores que se usarán durante toda le temporada 2026.

La gran novedad sin duda alguna es la de Sergio Peña. El volante blanquiazul dejará de usar la '18' y será el nuevo '10' de Alianza Lima, a pesar de todos los cuestionamientos que está teniendo en su contra por como terminó la temporada 2025. Estos son los dorsales de los jugadores blanquiazules para la temporada 2026:

Dorsales de Alianza Lima 2026

Por otro lados, finalmente se confirmó que Paolo Guerrero se quedará con la '34'. Mientras que Federico Girotti eligió la '99', el jugador que terminará luciendo el dorsal '9' de Hernán Barcos será Luis Ramos. El delantero peruano tendrá una gran responsabilidad en su llegada al equipo blanquiazul.

Dorsales Alianza Lima 2026

¿Cuándo será la Noche Blanquiazul?

El equipo de Pablo Guede disputará tres amistosos en tierras uruguayas para después volver a Perú con miras a su partido de presentación en Matute. Alianza Lima enfrentará al Inter Miami de Lionel Messi el día sábado 24 de enero a las 8:00 pm.

Posible once de Alianza Lima

Pablo Guede dará a conocer el día de hoy su primer equipo titular al mando de Alianza Lima, buscarán derrotar a Independiente en el debut. Según lo que se ha visto en los entrenamientos, el equipo titular estaría confirmado por: Vizcarra, Estrada, Zambrano, Garcés, Trauco, Jesús Castillo , Peña , Vélez, Eryc Castillo, Girotti y Guerrero.

