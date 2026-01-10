Alianza Lima confirmó terminante decisión con Sergio Peña durante la pretemporada

Alianza Lima se encuentra realizando su pretemporada bajo las órdenes del DT Pablo Guede en busca de mejorar su rendimiento del último año. Precisamente, uno de lo jugadores más criticados por los hinchas fue Sergio Peña, quien espera tener su revancha y destacar en la Liga 1 2026.

Alianza Lima confirmó terminante decisión con Sergio Peña

Sergio Peña fue uno de los futbolistas más cuestionados por la hinchada tras su bajo rendimiento durante la última temporada. Consciente de que su primera etapa no dejó la mejor imagen, el volante está decidido a revertir la situación en este nuevo año, en el que aún es una incógnita el rol que asumirá dentro del equipo.

En ese escenario, Alianza Lima anunció una decisión que no pasó desapercibida: el mediocampista dejará de utilizar el dorsal 18 y asumirá un papel más protagónico al portar el histórico número '10'. Así se puede apreciar en la lista oficial de dorsales publicada por el club.

Sergio Peña lucirá la '10' de Alianza Lima todo este 2026.

Esta medida refleja la confianza que la institución blanquiazul mantiene en las condiciones de Peña, al otorgarle un número de gran peso simbólico, no solo por la responsabilidad que implica dentro del campo, sino también por las leyendas que lo vistieron en el pasado. Además, cabe recordar que el volante ya ha usado este dorsal con la selección peruana.

De esta manera, el jugador de 30 años tendrá la obligación de responder a la confianza depositada por el club y demostrar que está a la altura de llevar un número emblemático, asumiendo el liderazgo y convirtiéndose en el encargado de manejar los hilos del equipo.

Números de Sergio Peña con Alianza Lima en 2025

Sergio Peña llegó a Alianza Lima a mitad de temporada como uno de los movimientos más importantes del mercado de fichajes. Sin embargo, su paso por el equipo fue discreto, ya que si bien en un inicio fue considerado titular indiscutible, con el transcurrir de los partidos terminó relegado al banco de suplentes.

Sergio Peña buscará mejorar su rendimiento y destacar en este 2026. Foto: Carlos Félix/URPI.

El volante disputó un total de 18 encuentros con la camiseta blanquiazul, acumulando 997 minutos en cancha, con un promedio de 58 minutos por partido. En ese lapso, aportó con 2 goles y 4 asistencias, números que no terminaron de convencer a la hinchada.