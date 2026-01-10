Alianza Lima hizo oficial el fichaje de Luis Advíncula de cara a la Liga 1 y la Copa Libertadores de la temporada 2026. Ante esto, diversos sectores han expresado su alegría por esta importante adquisición en el equipo íntimo. Uno de ellos es Jefferson Farfán, quien compartió un comentario contundente sobre el 'Rayo'.

Jefferson Farfán dio rotunda revelación sobre fichaje de Luis Advíncula a Alianza Lima

Farfán, fiel a su estilo, expresó su felicidad tras confirmarse el fichaje de Advíncula por Alianza hasta la edición 2027, uno de los fichajes más celebrados por la hinchada blanquiazul.

El exdelantero íntimo no dudó en pronunciarse en redes sociales y dejó un mensaje que rápidamente se volvió viral entre los aficionados aliancistas.

"Te lo dije desde el primer programa que ibas a cumplir tu sueño en el equipo de tus amores, mi intuición nunca falla. Dame luz, bebé Luis Advíncula. Arriba Alianza", escribió Farfán, demostrando su cercanía con el lateral derecho.

Jefferson Farfán manifestó su felicidad por fichaje de Luis Advíncula a Alianza Lima.

Las palabras de la 'Foquita' reflejan la importancia que tiene el regreso de Advíncula al club que lo vio nacer futbolísticamente, al exdelantero de la selección peruana.

Además, destacó y confesó que el exjugador de Boca Juniors sería hincha de Alianza Lima, a pesar de haber jugado en Sporting Cristal durante sus inicios futbolísticos.

Luis Advíncula regresa a Perú para jugar en Matute en un momento crucial, con la misión de aportar experiencia y jerarquía al plantel, y sobre todo, lograr salir campeón nacional al final del año.

Luis Advíncula es nuevo jugador de Alianza Lima hasta el 2027.

Luis Advíncula: Detalles del fichaje a Alianza Lima

Según informó el periodista argentino Flavio Azzaro, Advíncula llegó a un gran acuerdo con Boca para que durante todo el 2026 juegue solo en equipos de Perú con la condición de dejarlo partir libre. Por esa razón, Alianza Lima pudo terminar su gestión de ficharlo de cara a la temporada 2026 hasta fines del 2027.