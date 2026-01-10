- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Independiente
- Chivas vs Pachuca
- Fixture Liga 1 2026
- Universitario
- Sporting Cristal
- Liga Peruana de Vóley
Farfán confesó que prefiere a Universitario sobre Alianza Lima: "Fui por trabajo y ya"
¡Sorpresa! Pese a estar ligado a Alianza Lima y haber salido campeón en Matute, Farfán reveló que siempre ha preferido a Universitario de Deportes.
¡Atención! Como sabemos, Jefferson Farfán es ídolo en Alianza Lima debido a que regresó para retirarse profesionalmente y salió bicampeón con el cuadro blanquiazul, por lo que su apellido está estrictamente ligado a la historia de los íntimos. Sin embargo, en el programa Enfocados se dio una fuerte revelación que dejó petrificados a los hinchas, sobre todo porque mencionaron a Universitario de Deportes que es su máximo rival deportivo. ¿Qué pasó?
PUEDES VER: Raúl Ruidíaz, ex Universitario, da el batacazo tras ser presentado en campeón peruano: "Tu casa"
Pese a que la 'Foquita' siempre ha confesado su amor por el elenco de Matute, eso no aplica con todos sus familiares. Por ejemplo, su tío, y también futbolista, Roberto Farfán, fue consultado sobre a qué club prefiere entre los 'compadres' debido a que jugó en ambas instituciones deportivas y, por si fuera poco, también logró alzar títulos de la Liga 1 con los dos.
"No pues, eso ni se habla, hipócrita. Con la 'U' siempre. Yo fui (a Alianza Lima) porque trabajo y ya, los hice campeonar y me retiré nada más. Soy un profesional", respondió la 'Foca' cuando Jefferson Farfán y Roberto Guizasola le preguntaron cuál era su equipo favorito. Esto generó una enorme cantidad de reacciones, sobre todo por parte de los aficionados de Universitario de Deportes.
Roberto Farfán salió campeón en Alianza Lima y Universitario
Roberto Farfán primero logró salir campeón de la Primera División con los cremas en 1998 y 1999, consiguiendo dos títulos de forma consecutiva. Luego, en el 2001 y por el centenario de los blanquiazules, el delantero se consagró con Alianza Lima y alzó el trofeo de la Liga 1 por tercera vez en su carrera profesional. Tras ello únicamente consiguió títulos en la Segunda División del Perú.
¿En qué clubes jugó Roberto Farfán?
Estos son los clubes en los que estuvo el exfutbolista:
- Ciclista Lima
- Deportivo Municipal
- Universitario
- Veria FC (Grecia)
- Alianza Lima
- Unión Huaral
- Sport Boys
- Alianza Atlético
- Total Clean
- Cobresol
- Atlético Torino
No olvides revisar tu agenda deportiva
- 1
Raúl Ruidíaz, ex Universitario, da el batacazo tras ser presentado en campeón peruano: "Tu casa"
- 2
Alianza Lima vs Independiente EN VIVO HOY por Serie Río de la Plata: a qué hora juega, apuestas y dónde ver
- 3
Zambrano dejó rotundo mensaje tras llegada de Jairo Vélez, ex Universitario: "Siempre vienen..."
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 44.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90