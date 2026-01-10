Farfán confesó que prefiere a Universitario sobre Alianza Lima: "Fui por trabajo y ya"

¡Atención! Como sabemos, Jefferson Farfán es ídolo en Alianza Lima debido a que regresó para retirarse profesionalmente y salió bicampeón con el cuadro blanquiazul, por lo que su apellido está estrictamente ligado a la historia de los íntimos. Sin embargo, en el programa Enfocados se dio una fuerte revelación que dejó petrificados a los hinchas, sobre todo porque mencionaron a Universitario de Deportes que es su máximo rival deportivo. ¿Qué pasó?

Pese a que la 'Foquita' siempre ha confesado su amor por el elenco de Matute, eso no aplica con todos sus familiares. Por ejemplo, su tío, y también futbolista, Roberto Farfán, fue consultado sobre a qué club prefiere entre los 'compadres' debido a que jugó en ambas instituciones deportivas y, por si fuera poco, también logró alzar títulos de la Liga 1 con los dos.

"No pues, eso ni se habla, hipócrita. Con la 'U' siempre. Yo fui (a Alianza Lima) porque trabajo y ya, los hice campeonar y me retiré nada más. Soy un profesional", respondió la 'Foca' cuando Jefferson Farfán y Roberto Guizasola le preguntaron cuál era su equipo favorito. Esto generó una enorme cantidad de reacciones, sobre todo por parte de los aficionados de Universitario de Deportes.

Roberto Farfán salió campeón en Alianza Lima y Universitario

Roberto Farfán primero logró salir campeón de la Primera División con los cremas en 1998 y 1999, consiguiendo dos títulos de forma consecutiva. Luego, en el 2001 y por el centenario de los blanquiazules, el delantero se consagró con Alianza Lima y alzó el trofeo de la Liga 1 por tercera vez en su carrera profesional. Tras ello únicamente consiguió títulos en la Segunda División del Perú.

¿En qué clubes jugó Roberto Farfán?

Estos son los clubes en los que estuvo el exfutbolista: