Jugador que fue figura en Alianza Lima suena para reforzar a campeón: "Opción real"
Un exjugador de Alianza Lima dejará su actual club para ser el refuerzo de un importante equipo que salió campeón el 2025. ¿De quién se trata?
Mientras que Alianza Lima trabaja en concretar sus refuerzos y reestructurar al equipo tras la campaña anterior, se dio a conocer que una de sus exfiguras cambiará de camiseta y podría convertirse en el gran refuerzo de un equipo que se consagró como campeón hace unos meses.
A lo largo de los últimos años, Alianza Lima ha sido sinónimo de exportación de jugadores y uno de ellos llegó al fútbol chileno. Sin embargo, para el 2026 estará afrontando un nuevo reto tras rescindir contrato y quedar libre. Los próximos días son claves para definir su futuro.
Ex Alianza Lima suena como refuerzo para equipo campeón
A falta de pocas semanas para dar inicio a las diferentes ligas en Sudamérica, Sebastián Rodríguez, quien jugó en Alianza Lima, estaría cerca de ser uno de los fichajes de Peñarol, quien ganó la Copa Uruguay 2025 y busca mejorar su campaña anterior con jugadores de alto nivel.
Tras darse a conocer su desvinculación del equipo de Universidad de Chile, varios clubes han despertado su interés de ficharlo y entre ellos está Peñarol, además de Albión y Deportivo Maldonado.
El portal Fútbol a primera vista aseguró el interés de la institución uruguaya de sumarlo a su plantel. "No es solo un rumor: Sebastián Rodríguez es una opción real que se maneja en Peñarol. Quedó libre de Universidad de Chile y ve con buenos ojos regresar al 'Carbonero'", indicaron.
Sebastián Rodríguez suena para reforzar a Peñarol.
Los próximos días serán decisivos para que se conozca el destino de Sebastián Rodríguez luego de haber pasado por Alianza Lima y Universidad de Chile. Su regreso a Uruguay sería inminente.
