Jugador que fue figura en Alianza Lima suena para reforzar a campeón: "Opción real"

Mientras que Alianza Lima trabaja en concretar sus refuerzos y reestructurar al equipo tras la campaña anterior, se dio a conocer que una de sus exfiguras cambiará de camiseta y podría convertirse en el gran refuerzo de un equipo que se consagró como campeón hace unos meses.

A lo largo de los últimos años, Alianza Lima ha sido sinónimo de exportación de jugadores y uno de ellos llegó al fútbol chileno. Sin embargo, para el 2026 estará afrontando un nuevo reto tras rescindir contrato y quedar libre. Los próximos días son claves para definir su futuro.

Ex Alianza Lima suena como refuerzo para equipo campeón

A falta de pocas semanas para dar inicio a las diferentes ligas en Sudamérica, Sebastián Rodríguez, quien jugó en Alianza Lima, estaría cerca de ser uno de los fichajes de Peñarol, quien ganó la Copa Uruguay 2025 y busca mejorar su campaña anterior con jugadores de alto nivel.

Tras darse a conocer su desvinculación del equipo de Universidad de Chile, varios clubes han despertado su interés de ficharlo y entre ellos está Peñarol, además de Albión y Deportivo Maldonado.

El portal Fútbol a primera vista aseguró el interés de la institución uruguaya de sumarlo a su plantel. "No es solo un rumor: Sebastián Rodríguez es una opción real que se maneja en Peñarol. Quedó libre de Universidad de Chile y ve con buenos ojos regresar al 'Carbonero'", indicaron.

Sebastián Rodríguez suena para reforzar a Peñarol.

Los próximos días serán decisivos para que se conozca el destino de Sebastián Rodríguez luego de haber pasado por Alianza Lima y Universidad de Chile. Su regreso a Uruguay sería inminente.