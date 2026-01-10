0
Octavio Rivero, vinculado a Alianza y la 'U', da el batacazo firmando por importante club: "Venta"

¡Oficial! El delantero Octavio Rivero, voceado para llegar a Alianza Lima y Universitario sorprendió tras cerrar su traspaso a un prestigioso equipo. ¿Viene a la Liga 1?

Solange Banchon
Octavio Rivero definió su futuro para la temporada 2026 tras destacar con Barcelona SC
Octavio Rivero definió su futuro para la temporada 2026 tras destacar con Barcelona SC | Barcelona SC
Octavio Rivero es uno de los nombres que sonó con fuerza para sumarse a Universitario o Alianza Lima durante el periodo de transferencias 2026. Como se recuerda, el delantero venía de un gran presente futbolístico en Barcelona SC, a tal punto de también despertar el interés de otras escuadras del extranjero.

Presidente de Independiente habló previo al enfrentamiento contra Alianza Lima

Barcelona SC anunció el traspaso de Octavio Rivero a destacado club

Su salida del 'Ídolo del Astillero' no fue nada sencilla en vista de que el ariete uruguayo aún tenía contrato vigente con el equipo de la LigaPro. Sin embargo, después de varias negociaciones, finalmente, el 'Canario' anunció oficialmente su traspaso a la Universidad de Chile por medio de sus redes sociales.

Octavio Rivero

Octavio Rivero será nueva incorporación de U de Chile/Foto: Barcelona SC

"Barcelona Sporting Club comunica a sus socios e hinchas, que ha alcanzado un acuerdo con el Club Universidad de Chile para la transferencia del jugador Octavio Rivero. La operación corresponde a una venta definitiva, que incluye la cesión de sus derechos federativos y económicos a la institución chilena", indicó el cuadro ecuatoriano a través de un comunicado que difundió en su cuenta de 'X', antes Twitter.

Octavio Rivero

Barcelona SC hace oficial el traspaso de Octavio Rivero

Bajo ese escenario, el elenco 'Torero' reiteró su gratitud con el esfuerzo que tuvo el experimentado atacante en estas dos últimas temporadas donde marcó 43 goles. "Como club, agradecemos a Octavio Rivero por su compromiso, profesionalismo y entrega durante el tiempo en que defendió la camiseta amarilla. Le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos profesionales", añadieron.

¿Cómo le fue a Octavio Rivero en Barcelona SC el 2025?

El '9' uruguayo dejó un gran registro goleador durante su último año en Barcelona SC. Según las cifras, Rivero convirtió 14 anotaciones de 37 partidos oficiales por la Serie A de Ecuador y la Copa Libertadores. Con miras al 2026, el delantero va por el récord y buscará seguir siendo la principal carta de gol en la escuadra sureña.

¿Hasta cuándo será el contrato de Octavio Rivero en U de Chile?

Octavio Rivero tendrá un contrato de 2 temporadas con la U de Chile, es decir hasta diciembre de 2027. La institución chilena se asegura con un auténtico 'killer' pensando en el título nacional.

