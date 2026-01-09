- Hoy:
Sporting Cristal impacta y define la salida de delantero que jugó en Brasil: "Préstamo..."
Sporting Cristal tomó una decisión sobre el futuro de este habilidoso atacante con pasado en el fútbol brasileño y confirmó que no seguirá en el plantel. Conoce de quién se trata.
Sporting Cristal está enfocado en poder armar un plantel sólido y competitivo para pelear por el título de la Liga 1 2026. La escuadra rimense también busca seguir dándole rodaje a sus jóvenes prospectos durante su pretemporada. En medio de ello, se conoció que un habilidoso atacante que tuvo un paso por Brasil está cerca de dejar el club.
Sporting Cristal define la salida de delantero que jugó en Brasil
La dirección deportiva de Sporting Cristal confirmó que no sumará refuerzos para su frente ofensivo, el cual estará integrado principalmente por Felipe Vizeu e Irven Ávila. En ese escenario, el club busca reducir la cantidad de futbolistas del plantel y, aunque no se trata del atacante brasileño, ya acordó la salida de Arnold Cotito, joven promesa rimense que brilló en la Liga 3 la temporada pasada.
De acuerdo con el periodista Christian Fanarrága, el delantero de 19 años no entra en los planes del primer equipo y la intención de la institución es que pueda sumar continuidad en otro club. Por ello, se marchará a préstamo en busca de mayor rodaje.
Arnold Cotito dejará el club en calidad de préstamo tras haber debutado en el 2025.
De esta forma, la escuadra de La Florida sorprende al desprenderse temporalmente de uno de sus prospectos más prometedores, considerando que su talento incluso lo llevó a tener una experiencia internacional cuando fue cedido en 2024 al Sao Paulo de Brasil, uno de los clubes más prestigiosos de Sudamérica.
Cabe recordar que Cotito ya debutó con el primer equipo celeste en la victoria por 2-1 ante Atlético Grau, el pasado 19 de noviembre, encuentro en el que ingresó desde el banco y disputó 15 minutos.
¿Hasta cuándo tiene contrato Arnold Cotito con Sporting Cristal?
Según precisó Fanarrága, Arnold Cotito mantiene un contrato vigente con Sporting Cristal hasta finales de la temporada 2027. De esta manera, si logra destacar en su próximo equipo, tendrá la posibilidad de regresar al Rímac y pelear por un lugar en el plantel principal.
Notas Recomendadas
