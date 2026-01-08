Futbolista dejó Sporting Cristal para fichar por Alianza Lima y ahora se quedó sin club

Al igual que sucede en el fútbol masculino, donde los jugadores cambian de clubes rivales, también ocurre en el femenino. Por ello, la jugadora Mafer Dávila, quien inicialmente dejó Sporting Cristal para fichar por Alianza Lima, ahora se encuentra sin club de cara a la temporada 2026.

Futbolista de Alianza Lima anunció su salida del club con emotivo mensaje

Alianza Lima está realizando un recambio en su plantilla de cara a la Liga Femenina de la FPF 2026 con el objetivo de lograr el tricampeonato. Por ello, la dirigencia íntima decidió que la arquera Dávila no continúe en el equipo blanquiazul.

Mafer Dávila utilizó sus redes sociales para despedirse de Alianza, de las jugadoras, el comando técnico y las personas que rodean al club con un emotivo mensaje luego de 3 años.

María Fernanda Dávila jugó en Alianza Lima y Sporting Cristal y ahora se quedó sin equipo de cara al 2026.

"Después de tres años llenos de aprendizajes, emociones y momentos inolvidables, llega el momento de cerrar esta etapa. Me voy con el corazón lleno por todo lo vivido dentro y fuera de la cancha, por cada experiencia que me ayudó a crecer no solo como deportista, sino también como persona", comenzó diciendo.

Si bien es cierto, la portera manifestó que es una etapa que se tiene que cerrar, tiene la creencia de que es un nuevo comienzo para su carrera, ya que siempre hay nuevos pasos por conocer.

"A veces la vida nos pone en situaciones que escapan de nuestras manos, pero tenemos que seguir adelante, aun así nos enseñan que cada etapa tiene un propósito. Me quedo con lo mejor, con los recuerdos y con la tranquilidad de haberlo dado todo mientras estuve aquí. Porque aunque algunos ciclos se cierren, siempre hay nuevos caminos por descubrir", culminó.

María Fernanda Dávila en Sporting Cristal

La portera Mafer Dávila jugó dos temporadas en Sporting Cristal durante 2021 y 2022; sin embargo, no logró destacar dentro del equipo ni alcanzar el objetivo principal de ser campeona nacional. Por ello, después de dos años, salió del club de manera inesperada.

Mafer Dávila en Alianza Lima

La jugadora Dávila llegó a Alianza Lima en 2023 y logró salir campeona en las temporadas 2024 y 2025, convirtiéndose en bicampeona nacional con el club íntimo. Sin embargo, en medio de una reestructuración del equipo blanquiazul, la arquera dejó de ser futbolista del club tras 3 temporadas.