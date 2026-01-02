Sporting Cristal impacta el mercado tras anunciar a ex Racing como su gran fichaje: "Todo 2026"
Sporting Cristal sorprendió a sus hinchas tras anunciar a ex Racing como su flamante fichaje para la temporada 2026. Un refuerzo de gran nivel para los celestes.
Con el objetivo de dar la hora en la Liga Femenina, Sporting Cristal decidió incorporar a Silvana Alfaro. La arquera de 24 años, que pasó por Racing y Universitario, regresa a 'La Florida' para luchar por el título nacional.
El acuerdo es por todo el 2026. De esa manera, Cristal decidió fichar a uno de los talentos más prometedores del medio local.
"La arquera de 24 años regresa a La Florida fortalecida para dejarlo todo por la Celeste. ¡Éxitos, Silvana!", expresó en su cuenta de X.
Silvana Alfaro es flamante refuerzo de Sporting Cristal.
La trayectoria de Silvana Alfaro
Silvana Alfaro tuvo un paso en Sporting Cristal entre las temporadas de 2017 y 2018. Al año siguiente decidió firmar con Municipal. En el 2020 volvió al cuadro celeste.
Para el 2021 fue contratada por Racing Club de Argentina. Con la 'Academia' estuvo hasta el 2022 y para el 2023 decidió regresar al Perú para jugar en Universitario.
