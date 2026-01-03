Fernando Pacheco, exfigura de Cristal, avanza con su fichaje por histórico de Liga 1: "Acuerdo"

Fernando Pacheco fue uno de los jugadores más importantes de Sporting Cristal en los últimos años; no obstante, su nivel no volvió a ser igual al de su primera etapa y, tras el fiasco del 2025, se definió su salida del club. Sin embargo, en pleno mercado de fichajes, se conoció que un club histórico de la Liga 1 ya tiene avanzado su fichaje para la nueva temporada.

Fernando Pacheco avanza con su fichaje por histórico de Liga 1

Consciente de que hay varios equipos interesados en poder concretar su fichaje, Fernando Pacheco ya decidió y está próximo a convertirse en nuevo jugador de Cienciano, club que apunta destacar en la Liga 1 y avanzar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

La noticia fue revelada por el periodista Gustavo Adrianzén, quien señaló que la dirección deportiva del cuadro imperial y el jugador ya tienen un acuerdo de palabra y solo es cuestión de que se concrete la firma de contrato para que pueda ser anunciado oficialmente.

Fernando Pacheco está próximo a ser fichaje de Cienciano para el 2026.

"Acuerdo de palabra entre Fernando Pacheco y Cienciano por toda la temporada 2026, aún falta la firma", fue la información que compartió el citado comunicador mediante una publicación en su cuenta personal de 'X'.

De esta forma, Pacheco no solo descartaría su fichaje por Sport Boys, club que lo pretendía, sino que también tiene todo encaminado para poder seguir en el fútbol nacional y la oportunidad de destacar en el torneo de la Conmebol, en busca de una posible salida al exterior.

Fernando Pacheco y sus números en la temporada 2025

Con la camiseta de Sporting Cristal, Fernando Pacheco logró disputar 28 partidos en 2025, siendo considerado como uno de los titulares habituales. No obstante, pese a tener las condiciones, no logró destacar con el cuadro de 'La Florida', por lo que la directiva definió su salida tras solo poder marcar 2 goles y brindar la misma cantidad de asistencias.