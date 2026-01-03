Martín Cauteruccio, ex Sporting Cristal, regresará al Perú para jugar en provincia

Para muchos hinchas, Martín Cauteruccio fue uno de los futbolistas más interesantes que llegó a la Liga 1 en los últimos años, vistiendo la camiseta de Sporting Cristal. En su primer año logró ser goleador del cuadro celeste desde el arranque del campeonato, pero en la temporada 2025 no concluyó el Torneo Apertura.

Su próximo destino fue Bolívar donde se convirtió en pieza clave del equipo, tanto a nivel local como internacional. Para sorpresa de algunos aficionados, el delantero uruguayo regresará al Perú para jugar en provincia, según pudo conocerse recientemente en medio del mercado de pases.

Martín Cauteruccio captó la atención de los hinchas en redes

“Partido de presentación de Cienciano 2026. Cienciano vs Club Bolívar, domingo 25 de enero, 7:00 p.m. Estadio Garcilaso (Cusco, Perú)”, dio a conocer el periodista Gustavo Adrianzén en su cuenta de X. De esta manera, Martín Cauteruccio puede viajar con la delegación al Perú, jugando en un recinto deportivo ya conocido para él.

El ‘Papá’ dará inicio a su temporada en la que buscará revertir la situación de los últimos años y convertirse en protagonista del balompié nacional, además de llegar lejos en la Copa Sudamericana luego de lograr su clasificación. El cuadro boliviano será una buena prueba para empezar su camino rumbo a los objetivos.

Por su parte, Bolívar llegará enfocado en conseguir la victoria y malograr la presentación del elenco imperial, que sabe hacerse fuerte en condición de local.