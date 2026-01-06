Alianza Lima se arma para el 2026 y consiguió la firma de dos figuras extranjeras: "Historia"

Como lo demanda su historia, Alianza Lima tiene la obligación de conquistar todos los títulos en los que compita. En la Liga 1 no pudieron conseguir el objetivo, pero en cambio por la Liga Femenina obtuvieron el bicampeonato y piensan en grande con miras a la campaña 2026.

A través de sus redes sociales, el cuadro íntimo anunció la renovación de dos figuras venezolanas: Heidy Padilla y Neidy Romero. Se espera que en la próxima temporada no ocupen plaza de extranjero, esto en caso obtengan su nacionalización.

Además, en el anuncio de las renovaciones también aparecen las jugadoras peruanas Emily Flores y Yomira Tacilla, que también son indiscutibles en el esquema de José Letelier.

"Nuestras bicampeonas se quedan en casa para seguir haciendo historia. ¡Vamos por más, siempre!", escribió Alianza Lima Femenino, mensaje que fue acompañado con una ilustración de las cuatro jugadoras.

Alianza Lima Femenino renovó a cuatro de sus figuras.

Alianza Lima Femenino comienza pretemporada en enero

De acuerdo a la información del periodista Gerson Cuba, en Alianza Lima Femenino se tiene planificado comenzar la pretemporada a partir de la segunda semana de enero.

La Liga Femenina 2026 aún no tiene fecha de inicio confirmada, pero si se mantiene el calendario y formato de este año, el campeonato podría comenzar la última semana de marzo.