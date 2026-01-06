Alianza Lima es uno de los equipos que más refuerzos ha incorporado de cara a la temporada 2026 y mucho se habla que un último nombre se puede sumar al equipo de Pablo Guede antes de cerrar el mercado de fichajes. La idea es tener un plantel competitivo para afrontar la Liga 1 y Copa Libertadores.

En los últimos días se habló sobre la posibilidad de sumar un extremo más y han surgido dos nombres: Bryan Reyna y Fernando Pacheco; esto además de la opción de Luis Advíncula, con quien ya existe un acuerdo y ahora se espera que quede como jugador libre.

De acuerdo a lo revelado por la periodista Fernanda Huapaya, hasta la fecha no se ha contemplado fichar un atacante y todo el esfuerzo en Matute será para incorporar al lateral de Boca Juniors.

"No hay nada cercano con Bryan Reyna ni Fernando Pacheco a día de hoy ni petición del DT por alguien en dicha posición. Las ‘balas’ están puestas en poder cerrar lo de Luis Advíncula", dijo la reportera a través de su cuenta X (antes Twitter).

Luis Advíncula tiene contrato con Boca Juniors hasta finales del 2026 y se sabe que viene conversando con los directivos para quedar libre, esto con el fin de poder buscar un club donde tener mayor continuidad, que sería Alianza Lima.

La situación de 'Bolt' también depende mucho del posible traspaso de Lucas Blondel a Argentinos Juniors. Si finalmente el lateral derecho se marcha del 'Xeneize', esto complicaría la salida del peruano.