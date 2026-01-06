Alianza Lima cerca de firmar a figura de la selección peruana para buscar el título: "Vínculo..."

Alianza Lima es uno de los equipos que más se ha reforzado para la nueva temporada. El cuadro blanquiazul tiene la consigna de mostrar su mejor desempeño en el campo y quedarse con el título nacional para el 2026 y regalarle una nueva alegría a su hinchada. En medio del movido mercado de pases, se conoció que están cerca de cerrar un acuerdo con una figura de la selección peruana.

Alianza Lima cerca de firmar a figura de la selección peruana

En esta oportunidad, la atención se centra en el plantel femenino de Alianza Lima, que viene de celebrar el bicampeonato nacional. Con miras a una exigente temporada 2026, la dirección deportiva es consciente de la necesidad de contar con un plantel amplio y competitivo para poder destacar tanto en la Copa Libertadores como en la Liga Femenina.

En ese contexto, según informó el periodista deportivo Gerson Cuba, la directiva blanquiazul tiene decidido continuar contando con Alison Reyes para la próxima temporada. Por ello, ya se encuentran trabajando en la renovación de su contrato y en los próximos días podría concretarse un acuerdo entre ambas partes.

Alison Reyes está cerca de renovar su contrato con Alianza Lima para el 2026.

"Negociaciones avanzadas para extender el vínculo de Alison Reyes en Alianza Lima", señaló el comunicador en su cuenta personal de X. La noticia generó gran entusiasmo entre los hinchas, ya que la defensora es una de las jugadoras más queridas y representativas del equipo íntimo.

Recordemos que Reyes había firmado contrato con los blanquiazules por todo el 2025, por lo que actualmente se encuentra como agente libre. No obstante, las 'íntimas' confían en poder asegurar su permanencia para esta nueva campaña y mantener a una de las capitanas de su vestuario.

Alison Reyes es internacional con la selección peruana

Alison Reyes es una de las jugadoras más importantes del fútbol nacional, siendo considerada referente en su equipo y una habitual convocada con la selección peruana. Reyes ha tenido varios partidos con la 'Bicolor' siendo su última participación en la derrota por 4-1 ante Colombia en la Liga de Naciones Femenina.

Renovaciones de Alianza Lima

Por medio de sus canales oficiales, Alianza Lima confirmó que las futbolistas Neidy Romero, Heidy Padilla, Yomira Tacilla y Emily Flores renovaron su contrato con el club. De esta forma, seguirán en el plantel para buscar el tricampeonato y seguir haciendo historia.