Liga 1 2026: cuándo inicia el torneo y los clubes confirmados de la competencia
En medio de gran expectativa por el inicio de la temporada 2026 de la Liga 1, se conoció que hay fecha para empezar con la máxima competencia del fútbol peruano.
La edición 2026 de la Liga 1 ya se puso en marcha con el inicio de la pretemporada de los 18 clubes que formarán parte de la competencia. Con este primer paso ha incrementado la expectativa entre hinchas y protagonistas, quienes aguardan por la confirmación oficial de la fecha en la que comenzará el campeonato nacional.
Por lo pronto, cada institución deportiva se enfoca en completar sus planteles con la incorporación de jugadores peruanos y extranjeros, al mismo tiempo que oficializa nuevos fichajes para sumarlos de inmediato a los trabajos de preparación.
¿Cuándo inicia la Liga 1 2026?
Según la planificación de la Liga 1, el inicio del campeonato está programado para el viernes 30 de enero, sin embargo, la fecha no ha sido confirmada y podría modificarse según las reuniones de los clubes participantes con la FPF.
Los 18 equipos de la Liga 1 2026
- Universitario de Deportes
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Cusco FC
- FBC Melgar
- Cienciano
- Alianza Atlético
- Deportivo Garcilaso
- Sport Huancayo
- ADT
- Los Chankas
- Atlético Grau
- Sport Boys
- Juan Pablo II College
- UTC
- Comerciantes Unidos
- FC Cajamarca
- CD Moquegua.
Liga 1 2026: posible formato de la temporada
Apertura y Clausura con 18 equipos
El campeonato se disputará en dos torneos: Apertura y Clausura, cada uno con 17 fechas. El equipo que termine primero en cada certamen será proclamado ganador del torneo corto correspondiente.
¿Cómo se definirá al campeón de la Liga 1 2026?
Si un mismo club logra imponerse tanto en el Torneo Apertura como en el Clausura, se proclamará campeón nacional de manera directa. En ese caso, el subcampeonato se definirá a través de un playoff entre los equipos que finalicen en el segundo y cuarto puesto de la tabla acumulada.
En cambio, si los ganadores de ambos torneos son distintos, el título se disputará mediante playoffs: el líder de la tabla acumulada se medirá ante el cuarto, mientras que el segundo enfrentará al tercero. El equipo mejor ubicado contará con la ventaja de definir la serie en condición de local.
Reglas para los jugadores extranjeros
Cada club podrá inscribir hasta 7 futbolistas extranjeros al inicio de la temporada y se analiza de opción de que no haya límites en el cupo de foráneos en cancha.
