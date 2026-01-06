Liga 1 2026: cuándo inicia el torneo y los clubes confirmados de la competencia

La edición 2026 de la Liga 1 ya se puso en marcha con el inicio de la pretemporada de los 18 clubes que formarán parte de la competencia. Con este primer paso ha incrementado la expectativa entre hinchas y protagonistas, quienes aguardan por la confirmación oficial de la fecha en la que comenzará el campeonato nacional.

Por lo pronto, cada institución deportiva se enfoca en completar sus planteles con la incorporación de jugadores peruanos y extranjeros, al mismo tiempo que oficializa nuevos fichajes para sumarlos de inmediato a los trabajos de preparación.

¿Cuándo inicia la Liga 1 2026?

Según la planificación de la Liga 1, el inicio del campeonato está programado para el viernes 30 de enero, sin embargo, la fecha no ha sido confirmada y podría modificarse según las reuniones de los clubes participantes con la FPF.

Los 18 equipos de la Liga 1 2026

Universitario de Deportes

Alianza Lima

Sporting Cristal

Cusco FC

FBC Melgar

Cienciano

Alianza Atlético

Deportivo Garcilaso

Sport Huancayo

ADT

Los Chankas

Atlético Grau

Sport Boys

Juan Pablo II College

UTC

Comerciantes Unidos

FC Cajamarca

CD Moquegua.

Liga 1 2026: posible formato de la temporada

Apertura y Clausura con 18 equipos

El campeonato se disputará en dos torneos: Apertura y Clausura, cada uno con 17 fechas. El equipo que termine primero en cada certamen será proclamado ganador del torneo corto correspondiente.

¿Cómo se definirá al campeón de la Liga 1 2026?

Si un mismo club logra imponerse tanto en el Torneo Apertura como en el Clausura, se proclamará campeón nacional de manera directa. En ese caso, el subcampeonato se definirá a través de un playoff entre los equipos que finalicen en el segundo y cuarto puesto de la tabla acumulada.

En cambio, si los ganadores de ambos torneos son distintos, el título se disputará mediante playoffs: el líder de la tabla acumulada se medirá ante el cuarto, mientras que el segundo enfrentará al tercero. El equipo mejor ubicado contará con la ventaja de definir la serie en condición de local.

Reglas para los jugadores extranjeros

Cada club podrá inscribir hasta 7 futbolistas extranjeros al inicio de la temporada y se analiza de opción de que no haya límites en el cupo de foráneos en cancha.