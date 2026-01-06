Golpe en la Liga 1: Alexander Succar sorprende al tener acuerdo con rival directo de Universitario

El mercado de fichajes de la Liga 1 2026 continúa dando que hablar, con una serie de movimientos inesperados y anuncios que han sacudido a gran parte de los 18 clubes que disputarán la próxima edición del torneo nacional. Entre renovaciones, salidas sorpresivas y contrataciones de último momento, los equipos buscan reforzarse estratégicamente para afrontar una temporada que promete.

Una de las noticias que ha generado asombro es el vinculo que está por cerrarse entre Alexander Succar y UTC de Cajamarca, pues el exdelantero de Universitario deja atrás su etapa en César Vallejo en la Liga 2, para retomar a la máxima competencia del fútbol peruano.

El atacante de 30 años buscará tendría acuerdo con el cuadro del 'Gavilán' por todo el 2026, según confirmó Ernesto Macedo León. Es decir, la operación se concretaría en las próximas horas y de esa forma, Succar peleará por el puesto titular en el equipo dirigido por Carlos Bustos.

Precisamente, UTC es uno de las instituciones deportivas que se está reforzando con elementos importantes para asumir la nueva temporada con anuncios de fichajes que fueron parte de Alianza Lima como Ángelo Campos, Dylan Caro y otros. Además de jugadores del exterior como los ecuatorianos Adolfo Muñoz y Marlon de Jesús.

Por lo pronto, los de Cajamarca ya se encuentran haciendo la pretemporada 2026, pensando en el inicio de la Liga 1, la cual debe empezar en entre finales de enero o los primeros días de febrero.

Clubes de Alexander Succar: