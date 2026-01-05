Universitario enfrentará a club que disputará Copa Sudamericana antes de la 'Noche Crema'

Universitario de Deportes no escatima esfuerzos y ya tiene asegurado su próximo duelo amistoso antes de enfrentar a Universidad de Chile el 24 de enero en la 'Noche Crema'. Estamos hablando de Melgar, quien también está en preparación para comenzar su debut en la Copa Sudamericana 2026 y en la Liga 1.

Universitario se medirá contra club que disputará Copa Sudamericana antes de la 'Noche Crema'

Según informó el periodista arequipeño Daniel Rodríguez Hinojosa, Melgar ya tiene confirmado a sus próximos contrincantes antes de empezar su camino en el torneo peruano e internacional.

El cuadro de Arequipa tendrá amistosos contra CD Moquegua, Universitario y Macará por la 'Noche Rojinegra'. Sin embargo, el más destacado será el que sostendrá contra los cremas.

FBC Melgar viajará a Lima para disputar un amistoso ante Universitario de Deportes a puertas cerradas desde Campo Mar el próximo 20 de enero de 2025.

Universitario y Melgar jugarán un duelo amistoso por pretemporada de cara a la Liga 1 del 2026.

Este encuentro servirá para que ambos equipos lleguen bien a sus respectivas presentaciones de planteles, ya que mientras los arequipeños jugarán el 25 de enero, los merengues harán lo suyo el 24 de enero en la 'Noche Crema' ante Universidad de Chile.

Universitario de Deportes y Melgar iniciaron pretemporada

El pasado 10 de diciembre de 2025, Melgar tomó la delantera respecto a muchos otros clubes peruanos e inició su pretemporada con el objetivo de salir campeones de la Liga 1 bajo el mando de Juan Reynoso.

A su par, casi un mes después, Universitario de Deportes hizo lo suyo este 5 de enero de 2026, liderados por el técnico español Javier Rabanal, con la mira puesta en defender el tricampeonato y alcanzar el tetracampeonato de la primera división peruana.