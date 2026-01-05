Futbolista que solo disputó 4 partidos en el 2025 se sumó a la pretemporada de Universitario

La plantilla de Universitario de Deportes comenzó su pretemporada 2026 en Campo Mar, liderados por el técnico Javier Rabanal. Dentro de la delegación del cuadro merengue, se pudo distinguir a un futbolista que no logró disputar un partido oficial por la Liga 1 durante el 2025 y solo cuatro encuentros por Liga 3: Estamos hablando de Aamet Calderón.

Futbolista que disputó cero partidos en Liga 1 2025 jugará en Universitario el 2026

Universitario reveló, a través de videos y fotografías, a los jugadores que pertenecen a la plantilla oficial del club, siendo uno de los más impactantes la continuidad de Calderón.

Aamet Calderón, quien el año pasado (2025) no logró disputar un partido oficial por la Liga 1 junto a la escuadra merengue, tiene otra oportunidad para jugar en la temporada 2026, ya que seguirá bajo el mando del entrenador Javier Rabanal.

Aamet Calderón, jugador que disputó 0 partidos oficiales en Liga 1 2025, seguirá jugando en Universitario de cara al 2026.

Aamet Calderón en Universitario 2025

Si bien es cierto, el guardameta de 27 años no logró jugar en la primera división del fútbol peruano al no contar con oportunidades, ya que Sebastián Britos y Miguel Vargas eran los arqueros más utilizados, Calderón sí tuvo espacio en la Liga 3.

En este certamen, logró defender el arco de Universitario de Deportes en 4 oportunidades, jugando 360 minutos. Le anotaron 2 goles y mantuvo su arco en cero en dos ocasiones.

Sin embargo, con el equipo renovado, Aamet Calderón pasaría a ser el tercer arquero del equipo crema en el 2026, debido a que Diego Romero y Miguel Vargas serían los arqueros con mayores oportunidades en el arco de la escuadra merengue.

Universitario comenzó la pretemporada 2026

Universitario de Deportes comenzó la pretemporada 2026 este lunes 5 de enero de 2026 con miras a alcanzar el tetracampeonato bajo el liderazgo del técnico español Javier Rabanal.