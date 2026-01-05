Sebastián Britos no se guardó nada y dio fuerte calificativo a Diego Romero: "Un tipo..."
Sebastián Britos, ex arquero de Universitario de Deportes, no se midió y dio una fuerte revelación sobre Diego Romero, actual guardameta merengue para la temporada 2026.
Universitario de Deportes, a través de sus dirigentes liderados por Franco Velazco y Álvaro Barco, tomaron la decisión de no continuar con los servicios del arquero Sebastián Britos para darle una nueva oportunidad a su canterano Diego Romero. Tras ello, el uruguayo tuvo un rotundo calificativo sobre el peruano.
Sebastián Britos dejó una fuerte revelación sobre Diego Romero tras salir de Universitario
Britos fue entrevistado por el medio uruguayo llamado 'Sport 890', donde fue consultado sobre su nuevo fichaje a Peñarol y también sobre su antiguo equipo, Universitario.
Siguiendo este tema, los periodistas le consultaron si tuvo comunicación con Romero antes o durante su salida del cuadro merengue. A lo que el guardameta mencionó que efectivamente tuvieron una conversación.
Además, Sebastián Britos calificó a Diego Romero como un futbolista que tiene un gran peso dentro de Universitario de Deportes, por lo que se sintió orgulloso al escuchar que le hubiese gustado ser su compañero de equipo.
Sebastián Britos no renovó con Universitario y dejó el club tras conquistar 2 títulos.
"Me dejó muy contento que un tipo con historia pesada en el club quisiera contar conmigo", dijo el guardameta uruguayo sobre el arquero peruano en la cadena internacional de deportes.
Diego Romero volvió a Universitario
Tras su paso por Banfield de la Liga Profesional Argentina, Diego Romero fue oficializado nuevamente como jugador de Universitario de Deportes, con el objetivo de cubrir el puesto que dejará libre Sebastián Britos.
Diego Romero regresó a Universitario tras su paso en Banfield de Argentina.
Sebastián Britos salió de Universitario
Universitario decidió no continuar con los servicios de Sebastián Britos al no presentarle una propuesta de renovación de cara a la Liga 1 del 2026. Ahora, el guardameta uruguayo defenderá los colores de Peñarol.
