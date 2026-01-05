Futbolista de Alianza valorizado en casi un millón reveló si jugaría en Universitario: "Tema..."

Alianza Lima es el equipo peruano que ha fichado a los mejores jugadores de cara a la Liga 1 de la temporada 2026. Además, logró que futbolistas que anteriormente sonaban para Universitario terminen jugando en el club victoriano. Un ejemplo de ello es Luis Ramos, quien decidió unirse a los íntimos en lugar de los merengues. A pesar de esto, se le consultó si aún consideraba la posibilidad de unirse al clásico rival. Su respuesta fue contundente.

PUEDES VER: Futbolista cotizado en casi un millón de euros está listo para jugar por Universitario

Jugador de Alianza Lima cotizado en 900 mil euros reveló si jugaría en Universitario

En la conversación con Jax Latin Media, Ramos fue consultado sobre diversos temas que involucran a Alianza Lima, como su futuro en el fútbol nacional e internacional.

Por ello, una de las preguntas fue si Universitario, su antiguo pretendiente en el mercado de fichajes, aún tiene posibilidades de ficharlo de cara al futuro cuando termine su vínculo con los blanquiazules.

Video: Jax Latin Media

"Hoy en día me debo a Alianza y estoy muy feliz de estar aquí. Para mí es un tema cerrado, creo que la verdad, por todo el respeto que se merece Alianza, prefiero no tocar el tema porque realmente estoy feliz y agradecido con el club", afirmó el delantero sobre el equipo crema.

Luis Ramos dejó en claro que no es oportuno hablar de un posible fichaje a Universitario de Deportes porque actualmente se debe a Alianza Lima, con quien espera lograr los grandes objetivos de la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026.

Luis Ramos se negó hablar sobre un posible fichaje a Universitario luego de Alianza Lima.

Luis Ramos es flamante fichaje de Alianza Lima

El delantero de la selección peruana, Luis Ramos, llegó a Alianza luego de firmar un contrato por 3 años, es decir, hasta fines del 2028, luego de salir de América de Cali, club donde se encontraba en préstamo desde Cusco FC.