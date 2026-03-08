DT de Alianza Atlético se pronunció sobre futuro de Coronel tras presunto acto de racismo: "Está..."

El debut del futbolista argentino Franco Coronel no está siendo necesariamente el mejor luego de haber sido acusado de acto de racismo contra Cristiano da Silva en pleno partido ante Sporting Cristal. Las autoridades pertinentes están investigando el caso y podría afrontar una suspensión. Ante ello, Federico Urciuoli conversó con la prensa y explicó lo que ocurrirá con el jugador extranjero.

DT de Alianza Atlético revela el futuro de Franco Coronel

Federico Urciuoli, DT de Alianza Atlético, se pronunció luego del encuentro ante Sporting Cristal y fue cauteloso al hablar sobre lo ocurrido en el campo entre uno de sus jugadores y Cristiano da Silva. El estratega argentino indicó la situación del futbolista que llegó este año a la Liga 1.

“Está mal, está angustiado. Prefiere no hablar, es su momento para él para pensar, para estar tranquilo. Ya tendrá tiempo de responder y de hablar si lo cree necesario”, indicó Urciuoli para los medios de comunicación que le pidieron explicaciones de la gresca que se armó en el estadio Alberto Gallardo.

(Video: Entre bolas)

Al igual que todos los implicados, Alianza Atlético también está a la espera de lo que ocurra con Franco Coronel y cuáles serán las medidas que tendrá que acatar luego de que la Liga 1 también anunciara su rechazo frente a este tipo de actitudes en el deporte.

Cabe resaltar que esta fue la primera que se activó el protocolo contra el racismo en el fútbol peruano. Uno de los recientes casos más sonados fue el de Vinicius Jr. contra Prestianni, donde el argentino fue suspendido por la UEFA y no pudo disputar el partido en el Santiago Bernabéu.

Por lo pronto, ambos equipos se alistan para afrontar sus próximos partidos. Sporting Cristal tendrá la dura tarea de asegurar su clasificación a la fase de grupos de Copa Libertadores y Alianza Atlético concentrarse en la Liga 1.