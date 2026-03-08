Conmebol designó árbitro de final de Recopa Sudamericana para partido Sporting Cristal vs Carabobo

Todo va quedando listo para el partido de Sporting Cristal vs Carabobo por la vuelta de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026. Ambas escuadras tienen una cita en Matute en busca de la clasificación a la zona de grupos, por lo que la Conmebol dio a conocer el árbitro principal cuya reciente actuación se dio en la Final de la Recopa Sudamericana entre Flamengo vs Lanús.

Árbitros para partido Sporting Cristal vs Carabobo

Conmebol informó de manera oficial la lista de árbitros para cada una de las llaves de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026. Estos son los designados para el encuentro de Sporting Cristal vs Carabobo en el Estadio Alejandro Villanueva:

Árbitro principal: Gustavo Tejera (URU)

Asistente 1: Martín Soppi (URU)

Asistente 2: Horacio Ferreiro (URU)

Cuarto árbitro: José Burgos (URU)

VAR: Christian Ferreyra (URU)

AVAR: Santiago Fernández (URU)

Asesor de árbitros: Marcelo Rogerio (BRA)

Quality Manager: Víctor Martínez (PAR)

Gustavo Tejera es el árbitro uruguayo para el Sporting Cristal vs Carabobo. Foto: AFP.

Recientemente, el uruguayo Gustavo Tejera fue el elegido por la Conmebol para crucial partido de vuelta entre Flamengo vs Lanús por la Final de la Recopa Sudamericana que se disputó a inicios del 2026. Su actuación fue correcta en términos generales, en el que el cuadro Granate logró alzar el trofeo en el Maracaná.

Asimismo, este juez es uno de los que Sudamérica tuvo en lista para afrontar el Mundial de Clubes que se desarrolló en el año 2025, por lo que tiene una alta experiencia en partidos internacionales como el que estarán por afrontar los celestes y granates en Matute.

Un dato no menor, es que este árbitro uruguayo de 38 años vino al Perú para el duelo entre Universitario de Deportes vs River Plate, en el que el combinado argentino consiguió una victoria de 0-1 en el Estadio Monumental por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025.