Fue el deseo de Universitario y ahora se luce entrenando con Alianza Lima: "Que empiece lo bueno"

Universitario busca mejorar su platel para esta nueva temporada de la Liga 1 y había puesto la mira en un notable delantero de talla internacional. Sin embargo, este jugador decidió mirar hacia el clásico rival y firmar con Alianza Lima, donde buscará impedir el tetracampeonato de los cremas.

Fue el deseo de Universitario y ahora se luce entrenando con Alianza Lima

Luis Ramos fue uno de los jugadores más pretendidos en el mercado de fichajes tras el rendimiento que mostró en los últimos años. Precisamente, Universitario lo tenía como uno de sus grandes deseos para potenciar su zaga ofensiva durante la temporada pasada, aunque nunca se concretó el traspaso.

Conscientes de su talento, Alianza Lima aprovechó la oportunidad y cerró el fichaje del atacante nacional. En ese contexto, en el inicio de la pretemporada, Ramos no dejó escapar la oportunidad de lucirse en sus redes sociales con la camiseta blanquiazul.

El mensaje que dejó Luis Ramos en redes tras su primer día con Alianza Lima

"Que empiece lo bueno", fue el mensaje que dejó el jugador compartiendo sus fotografías con Alianza Lima y luciendo su felicidad por haberse sumado al club.

Cabe señalar que Luis Ramos llega a tienda íntima como uno de los grandes batacazos en el mercado de fichajes luego de su notable rendimiento en las filas del América de Cali, además del fuerte desembolso económico que realizó Alianza por su pase. El delantero nacional también es considerado como el futuro '9' de la selección peruana.

Luis Ramos se lució entrenando con Alianza Lima.

Luis Ramos expresó su emoción tras fichar con Alianza Lima

Durante una entrevista para 'Alianza Play', Luis Ramos no ocultó su gran alegría por haber concretado su fichaje con Alianza Lima, recalcando la grandeza del club y catalogándolo como un paso adelante en su carrera deportiva.

"Llegar a Alianza significa mucho para mí, es un club histórico y grande del Perú. He tomado la mejor decisión en mi carrera, es un sueño cumplido. Vengo con el propósito de campeonar", mencionó el jugador.

¿Hasta cuándo tiene contrato Luis Ramos con Alianza Lima?

De acuerdo a lo informado por Alianza Lima, durante la presentación del jugador, Luis Ramos firmó contrato como jugador 'íntimo' hasta finales de la temporada 2028. De esta forma, el jugador tendrá tiempo de poder destacar con los blanquiazules y el club puede obtener un beneficio económico pensando en un futura venta.