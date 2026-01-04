- Hoy:
Prensa extranjera se rindió en elogios ante flamante fichaje de Alianza Lima: "Pieza clave"
Alianza Lima anunció por todo lo alto la incorporación de este importante jugador para el 2026 y no tardó en recibir elogios de los medios internacionales. ¿De quién se trata?
Alianza Lima continúa reforzando su plantel para la siguiente temporada, donde tendrán la obligación de ponerle fin a su sequía de títulos consagrándose con la Liga 1 2026. En esa línea, el club ya concretó la llegada de un habilidoso futbolista de talla mundial, que no tardó en despertar los halagos de la prensa internacional.
Pablo Guede, DT de Alianza Lima, confirma si fichará de última hora a Luis Advíncula
Prensa extranjera elogió a flamante fichaje de Alianza Lima
Alianza Lima emocionó a sus hinchas luego de anunciar el fichaje de Mateo Antoni por todo el 2026, un jugador con gran proyección y talento que llega en calidad de préstamo desde Argentinos Jrs. y que apunta a ser titular indiscutible en la zaga defensiva blanquiazul.
El central de 22 años es recordado por su paso en las divisiones menores de la selección uruguaya, donde fue campeón del Mundial Sub-20. Su incorporación no pasó desapercibida, luego de recibir elogios por parte del portal portal uruguayo 'Fútbol Montevideo', que no dudó en recordar su paso por Liverpool FC, donde lo catalogaron como uno de los más destacados.
Prensa uruguaya elogió a Mateo Antoni tras su fichaje por Alianza Lima.
"Antoni, formado en Nacional, vestirá su cuarta camiseta a sus 22 años. En 2023 jugó cedido en Liverpool y fue campeón uruguayo siendo pieza clave, al año siguiente defendió al Tricolor y a inicios de 2025 Argentinos pagó US$ 2.200.000 por él; tiene contrato hasta 2029", mencionaron en su nota.
En esa línea, el citado portal extranjero recordó la millonaria suma de dinero que pagó Argentinos Jrs. por hacerse con su fichaje, así como su extenso contrato, una muestra de la gran calidad del jugador.
Mateo Antoni reveló su emoción de jugar con Alianza Lima
Durante su llegada al Perú, Mateo Antoni conversó con los medios y no dudó en evidenciar su gran alegría por haber llegado a un acuerdo con Alianza Lima. "Primero quiero agradecer a todos. Estoy muy contento de llegar a un club muy grande, fue eso lo que me animó a tomar la decisión y el llamado del técnico también influyó mucho en eso", señaló.
Mateo Antoni: ¿Cuál es su valor de mercado?
De acuerdo al portal internacional Transfermarkt, Mateo Antoni posee una valoración en el mercado de 400 mil euros, una cifra que ha venido cayendo luego de su discreto protagonismo con Argentino Jrs., donde no logró sumar grandes minutos. Su máximo histórico fue de 1,3 millones de euros, cifra que consiguió en 2024.
