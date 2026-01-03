Se filtró el primer entrenamiento de Alianza Lima en una insólita sede - VIDEO

Alianza Lima tiene mucha fe en lo que viene trabajando a inicios de este nuevo año 2026. El equipo blanquiazul no ha podido ganar la Liga 1 desde 2022 y creen que es ya es momento para acabar con el reinado de Universitario. El club ya inició la pretemporada, acordó amistosos en Uruguay y jugará ante Inter Miami de Lionel Messi en su noche de presentación. Parece que van por buen camino.

Varios jugadores llegaron a Matute para pasar exámenes médicos y firmar contrato, como por ejemplo el atacante Alan Cantero y el defensa Mateo Antoni. Lo que sorprendió este día es ver a Alianza Lima entrenando en la VIDENA, la casa de la Selección Peruana. Además están estrenando una nueva indumentaria de entrenamiento.

En el video filtrado se pueden ver jugadores importantes del equipo como Miguel Trauco, Carlos Zambrano y hasta el campeón con Universitario, el volante Jairo Vélez. Alianza Lima entrenerá unos días más y luego viajará a Montevideo en Uruguay para disputar la Serie Río de la Plata. Sus rivales serán Independiente y Unión de Argentina, también Colo Colo de Chile.

¿Cuándo es la Noche Blanquiazul?

Después de que el gobierno del Perú confirmó las garantías para el evento, la fecha establecida se mantiene. El partido entre Alianza Lima e Inter Miami se jugará el sábado 24 enero en Matute.

Debut de Alianza Lima en la Copa Libertadores

Alianza Lima debuta en la Fase 1 de la Copa Libertadores el miércoles 4 de febrero de 2026 visitando al club 2 de Mayo en Paraguay. El partido de ida está programado para las 7:30 p.m. (hora peruana), mientras que la vuelta será en Matute el 11 de febrero.