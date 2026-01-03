Hernán Barcos y Pablo Lavandeira celebraron con singular baile a su llegada a Cajamarca

Alianza Lima dejó ir a grandes jugadores como Hernán Barcos y Pablo Lavandeira, a pesar de que ambos tenían la intención de seguir vistiendo la blanquiazul en 2026. El primero en hacer un trato con FC Cajamarca fue el 'Pirata' y después, el volante uruguayo terminó siendo convencido por la propuesta que recibió. Ahora empiezan una nueva aventura en el norte del país.

Los jugadores llegaron a Cajamarca y no esperaban tener un gran recibimiento por parte de la hinchada de su nuevo club. Hasta los terminaron haciendo bailar. Tanto Barcos como Lavandeira no dudaron en aceptar la propuesta y se quedarán con un buen recuerdo de su bienvenida.

Se viene una linda temporada 2026 en la Liga 1, los equipos se vienen reforzando de la mejor manera para pelear por el título y cupos a torneos internacionales. Por ejemplo, así como viene reforzándose FC Cajamarca, tranquilamente puede aspirar a clasificar a la Copa Sudamericana. Equipo tienen, todo dependerá de ellos.

Salida de Barcos de Alianza Lima

Fue uno de los goleadores de Alianza Lima en la temporada 2025, anotándole a rivales como Boca Juniors y Gremio, pero no fue suficiente. Hernán Barcos recibió la noticia de que no estaba en los planes del club para el 2026, por lo que no tuvo otra opción que buscar nuevo club. Ahora pisará Matute con otra camiseta.

Salida de Lavandeira de Alianza Lima

Lo del volante Pablo Lavandeira es algo que muchos no creían. Se recuperó lo más pronto posible tras sufrir una lesión que lo alejó de la cancha por meses, pero ahora terminará jugando en FC Cajamarca. El volante estuvo en evaluación, pero no habrían llegado a un acuerdo y decidió irse a hacer dupla con Hernán Barcos.