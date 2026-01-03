- Hoy:
- Partidos de hoy
- Barcelona vs Espanyol
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Universitario vs. Deportivo Wanka vóley
- Liga Peruana de Vóley
Hernán Barcos y Pablo Lavandeira celebraron con singular baile a su llegada a Cajamarca
Los ex jugadores de Alianza Lima llegaron a Cajamarca para estrenarse en su nuevo club y les hicieron una emotiva bienvenida.
Alianza Lima dejó ir a grandes jugadores como Hernán Barcos y Pablo Lavandeira, a pesar de que ambos tenían la intención de seguir vistiendo la blanquiazul en 2026. El primero en hacer un trato con FC Cajamarca fue el 'Pirata' y después, el volante uruguayo terminó siendo convencido por la propuesta que recibió. Ahora empiezan una nueva aventura en el norte del país.
PUEDES VER: Hernán Barcos rompió su silencio sobre mala relación con jugadores de Alianza Lima: "Discusiones…"
Los jugadores llegaron a Cajamarca y no esperaban tener un gran recibimiento por parte de la hinchada de su nuevo club. Hasta los terminaron haciendo bailar. Tanto Barcos como Lavandeira no dudaron en aceptar la propuesta y se quedarán con un buen recuerdo de su bienvenida.
Se viene una linda temporada 2026 en la Liga 1, los equipos se vienen reforzando de la mejor manera para pelear por el título y cupos a torneos internacionales. Por ejemplo, así como viene reforzándose FC Cajamarca, tranquilamente puede aspirar a clasificar a la Copa Sudamericana. Equipo tienen, todo dependerá de ellos.
Salida de Barcos de Alianza Lima
Fue uno de los goleadores de Alianza Lima en la temporada 2025, anotándole a rivales como Boca Juniors y Gremio, pero no fue suficiente. Hernán Barcos recibió la noticia de que no estaba en los planes del club para el 2026, por lo que no tuvo otra opción que buscar nuevo club. Ahora pisará Matute con otra camiseta.
Salida de Lavandeira de Alianza Lima
Lo del volante Pablo Lavandeira es algo que muchos no creían. Se recuperó lo más pronto posible tras sufrir una lesión que lo alejó de la cancha por meses, pero ahora terminará jugando en FC Cajamarca. El volante estuvo en evaluación, pero no habrían llegado a un acuerdo y decidió irse a hacer dupla con Hernán Barcos.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más
PRECIOS/ 49.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 44.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90