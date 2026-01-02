La impactante publicación de Hernán Barcos tras ser anunciado como el gran fichaje de FC Cajamarca

El 2026 inició y FC Cajamarca oficializó por todo lo alto a Hernán Barcos como su flamante fichaje de la temporada, buscando ser un equipo protagonista y alcanzar el título nacional. Tras este anuncio, el ‘Pirata’ no dudó en reaccionar de inmediato y sorprendió con una publicación.

PUEDES VER: Jean Ferrari dejó rotundo mensaje tras ser consultado por salida de Rodrigo Ureña de Universitario

Como se recuerda, la historia del experimentado delantero en Alianza Lima se cerró, pese a que el propio futbolista manifestó su deseo de continuar. Su repentina salida originó opiniones divididas entre la hinchada íntima hasta el día de hoy; sin embargo, el atacante argentino inició una nueva etapa, tal como lo compartió en su cuenta de Instagram.

Hernán Barcos inició su historia en FC Cajamarca y sorprende con publicación

De acuerdo a sus recientes Instagram Stories, el ‘Pirata’ compartió la gráfica que subió el cuadro cajamarquino dándole la bienvenida, añadiendo unos particulares emojis de “fuerza”. El delantero comenzó así su nueva etapa profesional con el equipo recién ascendido que promete ser una de las revelaciones de la temporada.

Hernán Barcos compartió publicación de FC Cajamarca

Vale mencionar que en las últimas semanas, tanto FC Cajamarca como Sport Boys fueron dos de los clubes que mostraron su interés por Hernán Barcos, causando expectativa en los seguidores del jugador por su futuro. Ahora, se encuentra enfocado en su nueva casa y espera dejar huella.

“Un futbolista referente llega para defender nuestro orgullo. Un pirata ha encontrado en nuestra ciudad su nuevo puerto y ha arribado. La nueva era ha empezado y con ello la ilusión de todo un pueblo. Pero el 'Pirata' no puede navegar solo. Familia e hinchada cajamarquina, necesitamos de tu aliento e inacabable apoyo en el graderío fecha a fecha. Ellos serán nuestra fuerza para dejar todo en el terreno de juego. Juntos por la gloria. Bienvenido a tu nueva casa, Hernán Barcos”, indica parte del video de presentación de FC Cajamarca.

Hernán Barcos: valor en el mercado

De acuerdo a Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Hernán Barcos tiene un valor en el mercado actual de 100 mil €