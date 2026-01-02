FC Cajamarca remece el mercado y anuncia a Hernán Barcos como flamante fichaje: "Depredador..."

¡Una nueva aventura para el '9' argentino! Finalmente, FC Cajamarca anunció a través de sus redes sociales la contratación del delantero Hernán Barcos como su refuerzo de lujo para afrontar la temporada 2026. Tras su arribo, el cuadro recién ascendido viene armando un gran plantel con varios ex Alianza Lima.

FC Cajamarca hizo oficial la llegada de Hernán Barcos para la temporada 2026

"Es oficial. El 'Pirata' ha arribado a nuestra ciudad. Hoy no es un día cualquiera para nuestra institución deportiva y nuestra amada hinchada. Hoy, un sueño que muchos veíamos lejano se ha convertido en una gloriosa realidad. Damos la bienvenida oficial a la familia del FC Cajamarca a un verdadero depredador futbolístico, al hombre que nos robará gritos de gol con cada toque...¡Hernán, el 'Pirata' Barcos!", indicó el conjunto de altura en su cuenta de Facebook.

FC Cajamarca anunció el fichaje de Hernán Barcos

De igual modo, el 'Caballo Negro' resaltó por todo lo alto la jerarquía y trayectoria profesional de su nuevo delantero, quien llega a Cajamarca tras haber hecho historia en Alianza Lima. "Gracias al esfuerzo titánico que ha realizado nuestra dirigencia, a su dedicación y compromiso inquebrantable, hoy contamos con un futbolista de talla internacional. Este es un gesto que demuestra ambición, eleva nuestro estándar y nos llena de esperanza para lo que viene", agregaron.

Por su parte, el vigente campeón de la Liga 2 2025, también se dirigió a toda su hinchada con el objetivo de que estén más comprometidos con el club, luego del fichaje de un jugador de experiencia, quien se suma al elenco dirigido por Carlos Silvestri para dejar el alma en cada partido.

"El 'Pirata' no solo trae goles, trae experiencia, liderazgo y ese espíritu guerrero que tanto necesitamos. ¡Su mirada de campeón ya está aquí y estamos listos para navegar juntos hacia la gloria! Hermanos cajamarquinos llegó la hora de alentar y demostrar que ¡Juntos somos más fuertes! ¡Bienvenido a tu nueva familia capitán! Esta camiseta te espera para que la llenes de historia", acotó la institución.

¿Cómo le fue a Hernán Barcos en Alianza Lima el 2025?

A lo largo de la anterior temporada, el veterano futbolista disputó 47 duelos oficiales por Liga 1, Copa Sudamericana y Copa Conmebol Libertadores 2025, de los cuales anotó la cifra de 15 anotaciones y brindó 5 asistencias. Ahora este 2026, Barcos apunta a alcanzar un nuevo récord con el equipo recién ascendido a la Liga 1.