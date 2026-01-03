Confirmado: Futbolista de casi medio millón llegó al Perú para firmar contrato con Alianza Lima

Alianza Lima viene dando pasos importantes en la conformación de su plantel para la nueva temporada de la Liga 1, donde buscarán salir campeones. Los blanquiazules están próximo a iniciar la pretemporada, por lo que buscan cerrar sus últimos fichajes. En esa línea, un jugador valorizado en casi medio millón de euros llegó a territorio peruano para firmar contrato con los blanquiazules.

Futbolista de casi medio millón llegó al Perú para firmar contrato con Alianza Lima

Uno de las posiciones que Alianza Lima buscaba reforzar era la zaga defensiva, luego de los problemas que sufrió por lesiones y suspensiones. Por ello, el elegido fue Mateo Antoni, futbolista uruguayo que llega procedente de Argentino Jrs.

En ese contexto, el defensa de 22 años fue captado por la prensa mientras arribaba al Perú para poder cerrar su fichaje con la escuadra victoriana e incorporarse al primer entrenamiento en la pretemporada. El jugador fue captado por las cámaras de Jax Latin Media y no dudó en mostrar su alegría por llegar a un club importante.

Video: Jax Latin Media

"Primero quiero agradecer a todos. Estoy muy contento de llegar a un club muy grande, fue eso lo que me animó a tomar la decisión y el llamado del técnico también influyó mucho en eso", señaló.

Del mismo modo, Mateo Antoni indicó que el DT Pablo Guede jugó un papel importante en su llegada al club y recalcó que el objetivo es poder salir campeones a fin de año. "Pablo me dijo que quería contar conmigo, que me había ido a buscar en Argentino Jrs y que iba a tener la chance. El objetivo va a ser salir campeones, clasificar a fase de grupos en la Libertadores y ganar lo más que podamos", sentenció.

Cabe señalar que Antoni es uno de los jugadores más interesantes que llegaron al cuadro de Matute en los últimos años, pues es considerado como una promesa en el fútbol uruguayo luego de haber sido campeón del Mundial Sub-20.

¿Hasta cuándo firmará contrato Mateo Antoni con Alianza Lima?

De acuerdo a lo informado por el reconocido periodista José Varela, Mateo Antoni se unirá al plantel de Alianza Lima en condición de préstamo por parte de Argentino Jrs. De esta forma, a falta de oficialización, se prevé que su contrato sea solo por una temporada.

¿Cuál es el valor de mercado de Mateo Antoni?

De acuerdo a la data del portal internacional Transfermarkt, Mateo Antoni posee una valoración en el mercado de pases de 400 mil euros, una cifra que ha venido cayendo en los últimos meses tras no sumar minutos con Argentino Jrs. Su máximo histórico fue de 1,3 millones de euros, cifra que consiguió en 2024.