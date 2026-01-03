Carlos Beltrán, ex Alianza Lima, dio el batacazo firmando con campeón peruano: "Bienvenido"

El mercado de pases del fútbol peruano se sigue moviendo, con los equipos buscando reforzarse de la mejor manera. En ese sentido, recientemente una noticia impactó a los hinchas de Alianza Lima, luego de que se confirmara que Carlos Beltrán, exblanquiazul, concretara su llegada a un equipo campeón para el 2026.

Carlos Beltrán, ex Alianza Lima, firmó con campeón peruano

Uno de los equipos que busca reforzarse de la mejora manera para buscar el título en esta nueva temporada es la Universidad César Vallejo, que no logró el ascenso y ahora irá por su revancha buscando salir campeón de la Liga 2. Por ello, uno de sus movimientos más importantes fue concretar la llegada del exdefensa de Alianza Lima, Carlos Beltrán.

El club trujillano anunció la llegada del jugador en sus medios oficiales y recalcó que con su fichaje buscan asegurar a un jugador con una notable experiencia para poder conseguir el objetivo de volver a disputar la Liga 1. Cabe señalar que la UCV ya sabe lo que es ganar el torneo de la Liga 2, luego de salir campeón en las ediciones 2007 y 2018.

"Carlos Beltrán 2026. ¡Bienvenido, 'Che'! Sabemos que con tu experiencia, vamos a lograr el objetivo juntos", fue el mensaje de bienvenida que dejó el club en sus redes sociales, acompañado de una gráfica del jugado con la camiseta 'poeta'.

Beltrán llega en calidad de agente libre luego de haber disputado las dos últimas temporadas con la camiseta de Deportivo Garcilaso. La operación resulta sorpresiva, sobre todo si consideramos que fue considerado como titular en el 2025, jugando 32 partidos con el cuadro cusqueño.

Carlos Beltrán y su paso por Alianza Lima

Carlos Beltrán inició su carrera deportiva en las divisiones menores de Alianza Lima; no obstante, no tuvo muchas oportunidades en el primer equipo y se marchó 2014. Posteriormente, en la temporada 2019 volvería al equipo blanquiazul y se convirtió en un indiscutible en la zaga defensiva, aunque nuevamente dejó al equipo tras dos años.

Trayectoria de Carlos Beltrán