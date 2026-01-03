Decidió no llegar a Alianza Lima este 2026 y ahora fue fichado por club que jugará Sudamericana

Con miras a competir en todos los torneos de este 2026, Alianza Lima inició contactos con diversos futbolistas de alto nivel para potenciar su primer equipo. Uno de ellos fue Darwin Machís, internacional con la selección venezolana y con alta experiencia en el fútbol español de la Primera División. Sin embargo, el extremo decidió no jugar por los blanquiazules y ahora sorprende con su firma en club que peleará la Copa Sudamericana.

Darwin Machís decidió no jugar en Alianza Lima

A poco de cerrar la temporada 2025, se conoció que Alianza Lima inició conversaciones con Darwin Machís para que sea el flamante refuerzo en ofensiva del 2026. Todo estaba encaminado para hacer el anuncio oficial ante los millones de hinchas, pero de un momento a otro todo se congeló y terminó como una posibilidad en este libro de pases de la temporada.

Darwin Machís defiende a la selección venezolana y tuvo contacto con Alianza Lima.

Ahora, Darwin Machís fue anunciado oficialmente como nuevo futbolista de América de Cali para la temporada 2026. El extremo de 32 años dejó su tierra natal y apuesta por el proyecto del conjunto colombiano, en el que no solo peleará la Liga BetPlay, sino en la Copa Sudamericana de este año.

A través de redes sociales, el cuadro de los 'Diablos Rojos' confirmó el fichaje del extremo de mucha experiencia para la edición 2026. Darwin Machís se convierte en el primer fichaje de América de Cali y aficionados se ilusionan a tope con miras a lo que será la conformación del plantel de esta temporada.

"¡Explosividad y desequilibrio para la zona ofensiva! El habilidoso extremo Darwin Machís es nuestro primer refuerzo para afrontar los retos de 2026. Con su talento, carácter y amplio recorrido en el fútbol europeo, Darwin Machís ya está listo para defender los colores de la Pasión de un Pueblo", escribió América de Cali para presentar al atacante venezolano.

(VIDEO: América de Cali)

Valor de mercado de Darwin Machís

Según el portal "Transfermarkt", Darwin Machís tiene un valor de mercado de 450 mil euros a sus 32 años de edad. La mejor versión del atacante venezolano fue en la temporada 2020, en el que registró una cifra de 10 millones de euros con camiseta de Granada CF de España.