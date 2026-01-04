Ex Coritiba afirmó que tiene el sueño de ser campeón con Alianza Lima: "Sería maravilloso"

Alianza Lima arrancó con la pretemporada pensando en lo que será su participación en la Serie Río de la Plata 2026, además del próximo inicio de la Liga 1. En esa línea, la mayoría de futbolistas vienen llegando a la capital para ponerse bajo las órdenes del técnico argentino, Pablo Guede.

Ex Coritiba quiere ser campeón con Alianza Lima este 2026

Uno de los jugadores que se acaba de sumar a los entrenamientos es Eryc Castillo. El ecuatoriano se perfila para seguir siendo un elemento fundamental en la ofensiva del cuadro íntimo esta temporada, por lo que justamente no dudó en señalar que su objetivo es ser campeón nacional.

Eryc Castillo es pieza clave en el ataque de Alianza Lima

"Alianza Lima es un equipo que debe estar entre los mejores del país y como no, ganar un título que sería maravilloso. Como te digo, vamos a trabajar para eso, para hacer las cosas bien y Dios permita al final del 2026 para poder salir campeones", sostuvo el extremo de 30 años desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

(Video: Jordy Flores)

Asimismo, el destacado atacante realizó un balance de la campaña blanquiazul la anterior temporada, por lo que dejó en claro que para este 2026 la misión será estar mucho más enfocados para darles alegrías a los hinchas.

"El 2025 fue muy cuestionado sobre todo en el final, vuelvo y te digo que no se logró el objetivo. Ahora concentrarse, trabajar porque el trabajo es lo que te va a dar para salir adelante y creo que eso es lo que te va a dar para estar bien. Tenemos una competencia muy cerca. Hay que entenarse de la mejor manera y luego comenzar con el objetivo de este año", acotó Castillo.

Eryc Castillo y su etapa en Coritiba FC de Brasil

Eryc Castillo jugó en Coritiba FC de Brasil

A mediados del 2024, el futbolista Eryc Castillo se sumó a Coritiba FC de Brasil como uno de los flamantes fichajes. La directiva acordó la llegada de la 'Culebra' a fin de que pueda contribuir en el que el equipo salve del descenso en la Serie B. Durante su paso en el 'Coxa', el jugador afrontó un total de 6 encuentros.